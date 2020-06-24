Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1374, Meksika'da 793 kişi öldü - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1374, Meksika'da 793 ve Hindistan'da 465 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1374 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 52 bin 645'e, vaka sayısı da 39 bin 436 artarak 1 milyon 145 bin 906'ya yükseldi.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Meksika'da son 24 saatte 793 kişi öldü

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 793 artarak 23 bin 377'ye yükseldi.

Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı da 6 bin 288 artışla 191 bin 410'a çıktı.

Meksika'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Hindistan'da son 24 saatte 465 kişi öldü

Hindistan'da son 24 saatte 465 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

NDTV'nin haberine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 465 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 14 bin 476'ya yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 15 bin 968 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, toplam vaka sayısının 456 bin 183'e çıktığı belirtildi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.