Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 572, Hindistan'da 1013, Meksika'da 292 kişi hayatını... - Son Dakika

Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 572, Hindistan'da 1013, Meksika'da 292 kişi hayatını...
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 572, Hindistan'da 1013, Meksika'da 292 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 08:57
Kaynak: AA
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