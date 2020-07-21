Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 632, Hindistan'da 587, Meksika'da 301 kişi öldü - Son Dakika

Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 632, Hindistan'da 587, Meksika'da 301 kişi öldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 632, Hindistan'da 587, Meksika'da 301 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 632, Hindistan'da 587, Meksika'da 301 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 632 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 80 bin 120, vaka sayısı da 20 bin 257 artarak 2 milyon 118 bin 646'ya yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 416 bin 434 vaka ve 19 bin 788 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 409 bin 202 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Salgını küçümseyen tavırlarıyla tanınan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.?

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü, mayısta 4,2 milyon kişinin tat, koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş gibi Kovid-19 benzeri semptomlar gösterdiğini açıklamıştı.

Hindistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 84'e çıktı

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 587 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 84'e yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 37 bin 148 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 1 milyon 155 bin 191'e çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüs rastlanan 724 bin 577 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Meksika'da vaka sayısı 349 bin 396'ya yükseldi

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 301 artarak 39 bin 485'e ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 5 bin 172 artışla 349 bin 346'ya çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 222 bin 68 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 632, Hindistan'da 587, Meksika'da 301 kişi öldü

Hindistan, Brezilya, Meksika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 08:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 632, Hindistan'da 587, Meksika'da 301 kişi öldü - Son Dakika
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