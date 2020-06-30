Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 692, Meksika'da 473, Hindistan'da 423 kişi öldü - Son Dakika

Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 692, Meksika'da 473, Hindistan'da 423 kişi öldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 692, Meksika'da 473, Hindistan'da 423 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 692, Meksika'da 473, Hindistan'da 423 kişi hayatını kaybetti.

Tokat'ta cenaze ve nişan merasimi sebebiyle vaka sayılarında artış yaşanıyor
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 692 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 58 bin 314'e, vaka sayısı da 24 bin 52 artarak 1 milyon 368 bin 195'e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 275 bin 145 vaka ve 14 bin 398 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Sao Paulo'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise 9 bin 848 kişinin ölümüne neden olan virüs, 111 bin 883 kişide görüldü.

Ülkede 757 bin 462 kişinin de virüsten iyileştiği kaydedildi.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü, mayısta 4,2 milyon kişinin tat, koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş gibi Kovid-19 benzeri semptomlar gösterdiğini açıklamıştı.

Meksika'da Kovid-19 vaka sayısı 220 bin 657'ye çıktı

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 473 artarak 27 bin 121'e ulaştı.

Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı da 3 bin 805 artışla 220 bin 657'ye çıktı.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez bir kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Hindistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 16 bin 898'e çıktı

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 423 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 16 bin 898'e yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 19 bin 212 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 567 bin 530'a çıktı. Ülkede şimdiye kadar virüse rastlanan 334 bin 972 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan dünyada en fazla vaka görülen 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Hindistan, Brezilya, Meksika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 08:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 692, Meksika'da 473, Hindistan'da 423 kişi öldü - Son Dakika

Son Dakika

15:01 Tokat'ta cenaze ve nişan merasimi sebebiyle vaka sayılarında artış yaşanıyor 14:49 Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu 14:48 Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü 14:41 3 yaşındaki çocuğu öldüren caninin ilk ifadesindeki sözleri kan dondurdu 12:33 Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı 12:05 Arkadaşına ev taşımaya giden kişi, gizli kuyuya düştü 11:24 İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı 10:18 Bedirhan bebeğin şehit düştüğü saldırının faillerinden olan bir terörist daha öldürüldü 10:18 Yine asker eğlencesi yine vurdumduymazlık 09:20 İstanbul'un göbeğinde ilginç hırsızlık kamerada; gitar ve kablo çaldı 09:16 Salda Gölü'nün doğal güzelliğini atlı jandarma ekipleri koruyacak 21:58 İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan Kurban Bayramı uyarısı: 1 milyon kişi koronavirüs riski altında 21:54 Cinnet getiren öğretmen 40 yıllık komşularına satırla saldırdı 20:56 Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi 20:17 İran'da ikinci dalga! Günlük koronavirüs vefat sayısı rekor kırdı
Tokat'ta cenaze ve nişan merasimi sebebiyle vaka sayılarında artış yaşanıyor
15:00
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
14:48
Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü
14:47
3 yaşındaki çocuğu öldüren caninin ilk ifadesindeki sözleri kan dondurdu
14:41
Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu
14:31
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu
14:26
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı
14:24
Son Dakika: İşverenlerin süresi uzatılan kısa çalışma uygulaması için yeni başvuru yapması gerekmiyor
14:24
Sevilla, Ever Banega'nın boşluğunu milli oyuncu Okay Yokuşlu ile doldurmayı planlıyor
14:07
AK Parti cephesine bizzat soruldu: Bu kadar baro başkanı karşı çıkarken bu düzenleme neden var?
13:53
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 15:17:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 692, Meksika'da 473, Hindistan'da 423 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]