Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 905, Hindistan'da 935, Meksika'da 695 kişi hayatını kaybetti. - Son Dakika

Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 905, Hindistan'da 935, Meksika'da 695 kişi hayatını kaybetti.
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 905, Hindistan'da 935, Meksika'da 695 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 09:11
Kaynak: AA
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