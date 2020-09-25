Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 1141, Brezilya'da 831, Meksika'da 490 kişi öldü - Son Dakika

Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 1141, Brezilya'da 831, Meksika'da 490 kişi öldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 1141, Brezilya'da 831, Meksika'da 490 kişi öldü.

Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 1141, Brezilya'da 831, Meksika'da 490 kişi öldü, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 1141, Brezilya'da 831, Meksika'da 490 kişi öldü.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1141 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 92 bin 290'a yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 86 bin 52 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 milyon 818 bin 571'e çıktı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya ülkeleri arasında günlük olarak en yüksek vaka ve ölüm sayılarının kaydedildiği Hindistan, toplam vaka sayısında 2'inci, toplam can kaybı sayısında 3'üncü sırada yer alıyor.

Brezilya

Dünyada en çok Kovid-19 vakasının görüldüğü üçüncü ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 831 kişi hayatını kaybetti.?

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 831 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 139 bin 808'e, vaka sayısı da 32 bin 817 artarak 4 milyon 657 bin 702'ye yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 958 bin 240 vaka ve 34 bin 677 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 23 bin 789 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 490 artarak 75 bin 439'a ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 5 bin 408 artışla 715 bin 457'ye çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 514 bin 760 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Hindistan, Brezilya, Meksika, Ölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 08:31 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 1141, Brezilya'da 831, Meksika'da 490 kişi öldü - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Nesli tükenen Akdeniz foku, Antalya'da turistlerle yüzdü Yapılan araştırmaya göre 'Virüs artık daha bulaşıcı ama daha ölümcül değil' Kamboçya'da onlarca kara mayını ve patlayıcı bulan sıçan altın madalyayla ödüllendirildi Asansördeki kadını taciz edip "gel" işareti yaptı! Kayıttaki kamerayı hesap edemedi 320 kiloluk dev orkinos görenleri şaşkına çevirdi, vatandaşlar fotoğraf kuyruğuna girdi Avcılar'da 1 yıl önce mühürlenen eğik binanın yıktırılmaması mahalleliyi korkutuyor Son dakika! Bakan Koca, salgınla ilgili güzel gelişmeyi duyurdu: Vaka artış hızımız kontrol altında Simit tablasıyla bayılma numarası yapan vicdansız, insanları böyle kandırdı
Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı         
14:18
Halil Sezai soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Dövdüğü komşusu elinde baltayla şarkıcının evine gelmiş Halil Sezai soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Dövdüğü komşusu elinde baltayla şarkıcının evine gelmiş         
13:57
Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü         
12:58
Ormanlık alanda eşini ve arkadaşını öldürmüştü! Çifte cinayetin altından Ormanlık alanda eşini ve arkadaşını öldürmüştü! Çifte cinayetin altından "yasak aşk" çıktı         
12:43
Kamu kurumlarına girişte getirilen HES kodu zorunluluğu esnaf için yeni bir ekmek kapısı oldu Kamu kurumlarına girişte getirilen HES kodu zorunluluğu esnaf için yeni bir ekmek kapısı oldu         
12:24
Fenerbahçe'nin Samatta paylaşımındaki Fenerbahçe'nin Samatta paylaşımındaki "Admin adam" detayı taraftarın dikkatinden kaçmadı         
12:14
ABD'de yaşayan 5 eşli ve 24 çocuklu TV yıldızı Brady William'ın hayatı izlenme rekoru kırıyor ABD'de yaşayan 5 eşli ve 24 çocuklu TV yıldızı Brady William'ın hayatı izlenme rekoru kırıyor         
11:52
Camiye ayakkabıyla giren Büşra, bu kez maskesini çıkarıp tramvayda çiftetelli oynadı Camiye ayakkabıyla giren Büşra, bu kez maskesini çıkarıp tramvayda çiftetelli oynadı         
11:46
Dünyaca ünlü giyim markasını taklit eden Nurgül Yeşilçay, hayranlarını gülmekten kırdı geçirdi Dünyaca ünlü giyim markasını taklit eden Nurgül Yeşilçay, hayranlarını gülmekten kırdı geçirdi         
11:35
Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı         
11:35
Banka ve kredi kartları yönetmeliğinde değişikliğe gidildi Banka ve kredi kartları yönetmeliğinde değişikliğe gidildi         
11:17
Hobi amaçlı tuttuğu yılan balıklarını ihraç etmeye başladı Hobi amaçlı tuttuğu yılan balıklarını ihraç etmeye başladı         
11:03
Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu         
11:01
Helsinki Havalimanı'nda koronavirüsü tespit eden köpekler göreve başladı Helsinki Havalimanı'nda koronavirüsü tespit eden köpekler göreve başladı         
10:53
Lazer yaptırmak isterken canından oluyordu! Talihsiz kadının vücudu yandı Lazer yaptırmak isterken canından oluyordu! Talihsiz kadının vücudu yandı         
10:46
Koronavirüs tedavisi gören yerel televizyon sahibi, hayatını kaybetti Koronavirüs tedavisi gören yerel televizyon sahibi, hayatını kaybetti         
09:37
HDP'li belediye başkanı HDP'li belediye başkanı "Hizmet ettirmiyorlar" deyip partisinden istifa etti         
08:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2020 14:34:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 1141, Brezilya'da 831, Meksika'da 490 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei