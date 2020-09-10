Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 1201, Brezilya'da 1075, Meksika'da 611 kişi öldü - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 1201, Brezilya'da 1075, Meksika'da 611 kişi öldü.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1201 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 75 bin 91'e yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 95 bin 735 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 4 milyon 465 bin 863'e çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 3 milyon 471 bin 783 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 2'inci ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1075 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 128 bin 539'a, vaka sayısı da 35 bin 816 artarak 4 milyon 197 bin 889'a yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 866 bin 576 vaka ve 31 bin 821 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 453 bin 336 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 611 artarak 69 bin 95'e ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 4 bin 647 artışla 647 bin 507'ye çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 454 bin 982 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.