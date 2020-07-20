Kovid-19'dan son 24 saatte Meksika'da 296 kişi öldü - Son Dakika

Kovid-19'dan son 24 saatte Meksika'da 296 kişi öldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Meksika'da 296 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Meksika'da 296 kişi hayatını kaybetti.

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Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 296 artarak 39 bin 184'e ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 5 bin 311 artışla 344 bin 224'e çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 217 bin 423 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Meksika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 08:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19'dan son 24 saatte Meksika'da 296 kişi öldü - Son Dakika
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08:58
Mısır'ın skandal Ayasofya açıklamasına Libya'dan tepki geldi
05:31
Gece yarısı yürek yakan olay! Anne ve bebeği 5. kattan düşerek öldü
04:35
Mide küçültme ameliyatı olan uzman çavuş hayatını kaybetti
03:52
Göksel Gümüşdağ, şampiyonluk kutlamalarına Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu'nu da davet edecek
01:01
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi
23:50
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
21:50
Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik aracını fareler kemirdi
21:18
Serinlemek için gölete giren genç, eşinin gözü önünde boğuldu
20:56
"Huysuz Virjin" karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, 20 Temmuz'da son yolculuğuna uğurlanacak
19:30
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