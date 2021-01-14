Kovid 19'dan sonra MS aşısını buldular - Son Dakika

ABD'li Pfizer ile geliştirdiği Covid aşısıyla dünyaya rahat nefes aldıran Türk bilim adamları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin kurucusu olduğu biyoteknoloji şirketi, bir başarıya daha imza attı.

Şirketin, haberci RNA teknolojisiyle yaptığı deneysel multiple skleroz aşısı, farelerde olumlu sonuç verdi. MS; beyin ve omurilikte mesajları taşıyan sinir telleri etrafındaki koruyucu kılıf olağan çalışmayınca oluşuyor. Science dergisinde de yayımlanan çalışmada tüm fare modellerinden alınan sonuçlar, aşının, MS hastalığının gelişimini önlediğini veya hastalığı erken aşamada durduğunu ortaya koydu. Söz konusu aşı bağışıklığı bozmadan sadece zararlı hücreleri yok ediyor.

(İHA)