Kovid-19'dan vefat eden Cemil Taşcıoğlu ve sağlık çalışanları anıldı - Son Dakika

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden ilk hekim Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu ile diğer sağlık çalışanları, meslektaşları tarafından anıldı.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi önünde düzenlenen törene, İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Taşcıoğlu'nun eşi Dr. Öğretim Üyesi Didem Akal Taşcıoğlu ile oğlu Deniz Taşcıoğlu ile Kovid-19'dan vefat eden İÜ Tıp Fakültesinin duayen öğretim üyelerinden Prof. Dr. Murat Dilmener ile aile hekimi Dr. Yavuz Kalaycı'nın yakınları, meslektaşları, sevenleri ve İstanbul Tabip Odası'nın üyeleri katıldı.

Katılımcılar, ellerinde karanfillerle vefat eden sağlık çalışanlarının fotoğraflarını taşıyarak saygı duruşunda bulundu.

"Sevgi ve enerji dolu, hümanist ve iyi bir hekimdi"

Daha sonra söz alan İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Tükek, geçen iki sene zarfında salgın nedeniyle çok sayıda kayıplar verildiğini söyledi. Sağlık çalışanları olarak, Kovid-19 vakaları ülkede görüldüğü andan itibaren savaşmaya başladıklarını anlatan Tükek, hastalığın ilk başlangıcında Çin'den gelen bilgiler dışında ellerinde fazla bilgi olmadığını dile getirdi.

Tükek, zaman içerisinde daha tecrübeli ve bilgili hale geldiklerini, aşıların devreye girmesiyle kayıpların azaldığını ancak 2020'nin kendileri için "kayıp yılı" olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Tufan Tükek, birlikte çalıştığı Cemil Taşcıoğlu ve Murat Dilmener'in vefatının ise kendisini derinden etkilediğini aktardı.

Tükek, hekimlere duyulan ihtiyacın böyle salgınlarda bir kez daha ortaya çıktığını vurgulayarak, hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına başsağlığı diledi.

Taşcıoğlu'nun mesai arkadaşı İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Saka da, Taşcıoğlu'nu "büyük bir hocaydı" şeklinde anarak, kendisi için eğitimin, öğrencilerinin, hastalarının hep birinci sırada olduğunu anlattı.

Taşcıoğlu'nu "sevgi ve enerji dolu, hümanist ve iyi bir hekim" olarak tanımlayan Saka, Murat Dilmener'in de kendilerinde çok büyük emekleri olduğunu ifade etti.

Taşcıoğlu, simge bir isim haline geldi

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip de bugün Türk Tabipleri Birliği'nin çağrısıyla Türkiye'nin dört bir yanında, yitirdikleri meslektaşlarını ve sağlık çalışanlarını andıklarını dile getirdi.

Saip, Cemil Taşcıoğlu'nun özveriyle çalışan, herkese örnek bir hekim ve birçok öğrenci ile asistan yetiştiren çok değerli bir öğretim üyesi olduğunu belirtti. Salgında, birçok aile ve iş yeri hekiminin, özel sağlık kuruluşlarında çalışan meslektaşlarının ve sağlık çalışanlarının da vefat ettiğini söyleyen Saip, salgında kaybettikleri ilk hekim olması ve hastasından kaptığı Kovid-19 nedeniyle ölmesi dolayısıyla Taşcıoğlu'nun kendileri için simge bir isim haline geldiğini anlattı.

Daha sonra, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve İstanbul Tabip Odası adına basın bildirisi okuyan yönetim kurulu üyesi Rukiye Eker Ömeroğlu, salgında hayatını kaybeden hekim ve sağlık çalışanlarını saygıyla andıklarını belirtti.

Ömeroğlu, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nu kaybettikleri 1 Nisan'ın, TTB 72. Kongresinde alınan kararla "Kovid-19 nedeniyle kaybettiğimiz hekim ve sağlık çalışanlarını anma günü" olarak belirlendiğini hatırlattı.

Türkiye'de salgında hekimlerin ve sağlık çalışanlarının hayatını kaybettiğini dile getiren Ömeroğlu, illiyet bağı aranmaksızın Kovid-19'un meslek hastalığı sayılmasını ve pandemi sürecinde emek veren sağlık çalışanları için 120 gün yıpranma payı istediklerini kaydetti.