Kovid-19'dan vefat eden Türk Sağlık-Sen Denizli Şube Başkanı Kurşunoğlu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bir süre evde karantinada kalan Kurşunoğlu, durumunun ağırlaşması üzerine Denizli Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Kurşunoğlu, dün sabah yaşamını yitirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Yuvası Müdürlüğünde çalışan Türk Sağlık-Sen Denizli Şube Başkanı ve Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi 53 yaşındaki Rayif Kurşunoğlu'nun, Aralık ayının başında yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.

Buradaki cenaze namazına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de katıldı. Cenaze, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Kurşunoğlu'nun cenazesi daha sonra memleketi olan Çal ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'ne getirildi.

Mahallesindeki törende Zolan ile Kahveci de yer aldı

Törene siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de katıldı.

Tabutunun üzerine Türk bayrağı ile Türkiye Kamu-Sen flaması örtülen Kurşunoğlu için, sosyal mesafe kurallarına uyularak cenaze namazı kılındı. Namazın ardından İstiklal Marşı okundu.

Kurşunoğlu için ilk tören, Türk Sağlık-Sen Denizli Şubesi önündeki Atatürk Parkı'nda yapıldı.

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk Sağlık-Sen Denizli Şube Başkanı ve Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Rayif Kurşunoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

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