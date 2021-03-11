Son dakika haberleri! Kovid-19'dan yattıkları hastaneden yeni doğan bebeğiyle çıkan baba "aile fotoğrafı" için eşini bekliyor - Son Dakika

Son dakika haberleri! Kovid-19'dan yattıkları hastaneden yeni doğan bebeğiyle çıkan baba "aile fotoğrafı" için eşini bekliyor

11.03.2021 11:17

Son dakika haberleri: Yalova'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan anne, sezaryenle doğum yaptı.

Yalova'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan anne, sezaryenle doğum yaptı.

Çiftlikköy ilçesinde ikamet eden ve 9 yaşında Sude Naz adlı bir kız çocukları bulunan Özgür ve Emine Yağcı çifti, yaklaşık 8 ay önce bir çocuklarının daha olacağını öğrendi. Ancak çiftin yaptırdıkları koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından şubat ayının son günlerinde evde karantina süreci başladı.

Durumlarının kötüleşmesi üzerine tedavilerine Yalova Devlet Hastanesinde devam edilen çiftten 35 haftalık hamile Emine Yağcı, Kovid-19 Yoğun Bakım Servisi'ne alındı. Annenin sağlık durumunun kritik seviyeye ulaşması üzerine doktorlar acilen sezaryenle doğuma karar verdi.

Emine Yağcı'dan alınan ve "Kerem" adı verilen bebek, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'ne yatırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen bebek, Kovid-19'u yenen babasına teslim edildi.

Bebeğini ilk kez 10 gün sonra kucağına alan Özgür Yağcı, bu zor süreçte yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Virüse önce kendisinin, ardından eşi ve kızının yakalandığını belirten Yağcı, "Eşim hamile olduğu için evdeyken ilaç tedavisi görememişti. Şimdi yoğun bakımda ancak durumu iyi, 2 güne kadar servise alınacak." dedi.

Yağcı, tekrar çocuk sahibi oldukları için çok sevinçli olduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Oğlumu kucağıma aldığım için çok mutluyum, eşimin de bu mutluluğa ortak olacağı günü sabırsızlıkla bekliyorum. Bütün doktorlarımıza, hemşirelerimize, çalışanlara çok teşekkür ediyorum. Ellerinden geleni yaptılar, çocuğuma da çok iyi baktılar ve annesinin yokluğunu hissettirmediler. Şu aşamayı görmek beni çok mutlu etti. Şimdi oğlumun fotoğraflarını çekip annesine göstereceğim. O da sabırsızlıkla bekliyor. İnşallah eşim de 2 haftaya kadar yanımıza gelecek."

"Tedavilerimize çok hızlı şekilde yanıt aldık"

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinin sorumlu hekimi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Büşra Sultan Kibar ise Kerem bebeğin 2 kilo 620 gram doğduğunu bildirdi.

Doğumun ardından bebekte solunum sıkıntısı başladığına değinen Kibar, "Tedavilerimize çok hızlı şekilde yanıt aldık. Bebeğimizin durumu şu an iyi, kendisini hızlı bir şekilde toparladı. Biz de bebeğimizi ailemize kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kibar, annesi yanında olmayan bir bebekle ilgilenmenin zorluğuna dikkati çekerek, "Diğer bebeklerimizin bir şekilde annesiyle temasını kurduruyoruz ama annesinin hem durumu kritik hem de Kovid ile ilgili bir sıkıntımız olduğu için bebeğimizi izole şekilde takip ettik." bilgisini paylaştı.

Aynı ünitede görevli sorumlu hemşire Buket Ekinli de ellerinden geldiğince bebeğe annelik yapmaya çalıştıklarını belirtti.

Yeni doğanlara öncelikle anne sütü verildiğini anlatan Ekinli, şunları kaydetti:

"Bu süreçte anne olmadığı için sürekli daha fazla kucağımıza alarak, ilgi göstererek onun anneye olan ihtiyacını mümkün olduğu kadar indirmeye çalıştık. Dualarımızla, annelik duygularımızla bebeğimizi her seferinde kucağımıza aldık, beslenmesinde daha itinayla yaklaştık. Bebeğimize ailesiyle mutlu bir ömür diliyoruz."

Son dakika haberleri! Kovid-19'dan yattıkları hastaneden yeni doğan bebeğiyle çıkan baba aile fotoğrafı için eşini bekliyor
Son dakika haberleri! Kovid-19'dan yattıkları hastaneden yeni doğan bebeğiyle çıkan baba aile fotoğrafı için eşini bekliyor
Son dakika haberleri! Kovid-19'dan yattıkları hastaneden yeni doğan bebeğiyle çıkan baba aile fotoğrafı için eşini bekliyor
Son dakika haberleri! Kovid-19'dan yattıkları hastaneden yeni doğan bebeğiyle çıkan baba aile fotoğrafı için eşini bekliyor

Yoğun Bakım, Yenidoğan, Yalova, Doğum, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberleri! Kovid-19'dan yattıkları hastaneden yeni doğan bebeğiyle çıkan baba 'aile fotoğrafı' için eşini bekliyor - Son Dakika


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