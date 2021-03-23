Kovid-19 denetimi yapan Trabzon Valisi Ustaoğlu, vatandaşlara tedbirlere uymaları çağrısı yaptı - Son Dakika

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında denetim yaptı.

Ustaoğlu, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara'yı ziyaret ederek, Yoğunlaştırılmış Tematik Denetimler kapsamında esnafa yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ustaoğlu, ziyaretin ardından Kara ile Ortahisar ilçesindeki Meydan ve Tabakhane bölgelerinde denetim yaptı.

Trabzon'un, Sağlık Bakanlığınca yayımlanan Kovid-19 risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisinde yer aldığına dikkati çeken Ustaoğlu, esnaf ve vatandaşlara tedbirlere uymaları çağrısında bulundu.

Ustaoğlu, bazı vatandaşların sorunlarını da dinledi.