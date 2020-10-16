Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika

Kovid-19 denetimi yapıldı

16.10.2020 14:07

Minibüslerin durdurulması Vali Muammer Erol'un minibüsleri denetlemesi Trafik ekiplerinden detay görüntüler Esnaf ve vatandaşların gezilmesi Vali Erol'un konuşması Yalova'da, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Minibüslerin durdurulması

Vali Muammer Erol'un minibüsleri denetlemesi

Trafik ekiplerinden detay görüntüler

Esnaf ve vatandaşların gezilmesi

Vali Erol'un konuşması Yalova'da, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Vali Muammer Erol ve beraberindeki protokol, denetime Çiftlikköy ilçesinde oluşturulan trafik kontrol noktasını ziyaret ederek başladı.

Burada ekiplerin durdurduğu minibüs ve otobüsleri denetleyen Vali Erol, sürücü ve yolcuları maske, mesafe ve hijyen kuralları konusunda uyardı.

Daha sonra ilçenin Yalı Caddesine geçen Erol, cadde üzerinde bulunan iş yerlerini gezdi.

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Vali Erol, daha sonra gazetecilere çalışmalarla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık genelgesi üzerine il genelinde yapılan denetime bugün Çiftlikköy ilçesinde katıldıklarını anlatan Erol, şöyle konuştu:

"Bugün gördük ki insanlarımız bu konuda belli bir bilince erişmişler. İnsanlarımız artık kendilerini ve sevdiklerini bu illetten korumak adına alınması gereken tüm tedbirleri bilinçli bir şekilde almaya gayret ediyorlar. Bu gayret bizim Yalova'daki pandemi rakamlarına yansıyor. Biz tedbirlerin daha dikkat ve samimiyetle hepimiz tarafından uygulanması halinde pandemi rakamlarında Yalova'mızda bizi daha da sevindirici noktalara gideceğimizden eminiz. Ben bu noktada bütün vatandaşlarımıza ve görev alan başta sağlık çalışanı olmak üzere tüm arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum."

Denetime, İl Emniyet Müdürü Hakan Fındık, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Özkan Seyrek, İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray, Çiftlikköy Kaymakamı Ömer Bilgin, Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar ve kurum müdürleri katıldı.

Kovid-19 denetimi yapıldı
Kovid-19 denetimi yapıldı
Kovid-19 denetimi yapıldı
Kovid-19 denetimi yapıldı

İçişleri Bakanlığı, Muammer Erol, Yalova, Esnaf, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika

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