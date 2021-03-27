Kovid-19 denetiminde vatandaşla girdiği diyalog tartışma konusu olan Kaymakam'a soruşturma - Son Dakika

Kovid-19 denetiminde vatandaşla girdiği diyalog tartışma konusu olan Kaymakam'a soruşturma

27.03.2021 20:31
Kovid-19 denetiminde vatandaşla girdiği diyalog tartışma konusu olan Kaymakam'a soruşturma, System.String[]

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bir işyerine yapılan denetimde "tasvip etmedikleri" bir diyaloğa giren Kaymakam hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bir işyerine yapılan denetimde "tasvip etmedikleri" bir diyaloğa giren Kaymakam hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İnce, yazılı açıklamasında, Bakanlık tarafından kamu düzeninin tesisi amacıyla yürütülen birçok önemli görevin yanı sıra Kovid-19 ile mücadele sürecinde salgının yayılımını önlemek için başta denetim faaliyetleri olmak üzere sahada etkin şekilde görev icra edildiğini belirtti.

Koronavirüs salgınına dair denetim faaliyetlerinin vali ve kaymakamların koordinesi ve katılımıyla başarıyla sürdürüldüğünü ifade eden İnce, bununla birlikte zaman zaman sürecin getirdiği olumsuz davranışlara da üzülerek şahit olduklarını aktardı. İnce, "Bu kapsamda, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirlere aykırı davrandığı açıkça belirli olan bir işyerine, görevinin gereği olarak müdahale ederken tasvip etmediğimiz bir diyaloğa giren Kaymakam'ımız hakkında ilgili birimlerimizce gerekli soruşturma başlatılmıştır." ifadesini kullandı.

Muhterem İnce, Koronavirüs, İcra, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 denetiminde vatandaşla girdiği diyalog tartışma konusu olan Kaymakam'a soruşturma - Son Dakika


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