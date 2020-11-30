"Kovid-19" denetimleri - Son Dakika

Sokakta yürüyen vatandaşlar

30 yıldır Tellal Pazarı'nda esnaflık yapan Hasan Çetinkaya ile röportaj

Daha önce (Kovid-19) tedavisi gördüğünü söyleyen 24 yaşındaki öğrenci Engin Çimer ile röportaj

Sarraflar Çarşısı esnaflarından Yusuf Yaşar ile röportaj Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da "Kovid-19" denetimleri

Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da polis ve zabıta ekipleri cadde ve sokaklarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerini sürdürdü.

Konya'da polis ve zabıta ekipleri cadde ve sokaklarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerine devam etti.

Yapılan denetimlerde, kent genelinde özellikle vatandaşların yoğun olarak alış veriş yaptıkları yerlerden eski Tellal Pazarı, tarihi Bedesten Çarşısı, Kapalı Sarraflar Çarşısı'nda genel olarak maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulduğu görüldü.

30 yıldır Tellal Pazarı'nda esnaflık yapan Hasan Çetinkaya AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem esnafın hem de vatandaşların maske kullanımında hassas davrandığını belirterek, "Koronavirüs milleti vurdu herkesi baya bir etkiledi. Polisin, zabıtanın denetimleri devam ediyor. Denetçilerin bizden istedikleri, 14 kurala, maske mesafe temizlik kurallarına uymamız. İnsanlar genel olarak kurallara uyuyorlar, çünkü korkuyorlar." dedi.

Daha önce (Kovid-19) tedavisi gördüğünü söyleyen 24 yaşındaki öğrenci Engin Çimer de kurallara mutlaka uyulması gerektiğine dikkati çekerek "Hastalığın şakası yok, herkes dikkat etsin." dedi.

Sarraflar Çarşısı esnaflarından Yusuf Yaşar'da çarşı içinde maske ve mesafe denetimleri ve genel dezenfektan konusunda tüm çarşı esnafı ve gelen müşterilerin yüzde 99 oranında azami dikkat gösterdiğini kaydetti.

Semt pazarlarında da zabıta ekipleri, maske kullanımı ve sosyal mesafeyi denetlerken, kurallara uymayanları uyardı.