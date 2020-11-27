Kovid-19 denetimleri artırıldı - Son Dakika

Uşak 'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler yoğunlaştırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentin çeşitli noktalarında toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı. Sürücüler, ayakta yolcu almamaları konusunda uyarıldı. İsmet Paşa Caddesi'nde sosyal mesafe ve maske denetimi gerçekleştirildi. Caddede sigara içen kişiye ceza yazıldı. Bankaların ve iş yerlerinin önlerinde bekleyenler sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıldı.

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