Kovid-19 denetimleri yapıldı - Son Dakika

Kontrol yapan polisler
Araçların denetlenmesi
Pazar yerinin denetlenmesi
Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.
Vali Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ile kent merkezinde Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetledi.
Soytürk, salgınla mücadele kapsamında esnafı ziyaret ederek, maske, mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulundu.
Kentte, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, belirli noktalarında oluşturulan kontrol noktalarında polisler, sürücülere ve yolculara maske takmaları konusunda dikkatli olmalarını istedi.
Öte yandan pazar yerlerini denetleyen zabıta ekipleri de vatandaşları salgına karşı duyarlı olmaları ve kurallara uymaları için uyardı.
- Kaynak: AA
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