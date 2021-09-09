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Kovid-19 denetimlerine katılan Ardahan Valisi Hüseyin Öner, vatandaşlara aşının önemini anlattı Açıklaması - Son Dakika

Kovid-19 denetimlerine katılan Ardahan Valisi Hüseyin Öner, vatandaşlara aşının önemini anlattı Açıklaması

09.09.2021 13:00
Kovid-19 denetimlerine katılan Ardahan Valisi Hüseyin Öner, vatandaşlara aşının önemini anlattı Açıklaması, System.String[]

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının arttığı kentte sıklaştırılan denetimlere katıldı.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının arttığı kentte sıklaştırılan denetimlere katıldı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Erkan Özdemir ve güvenlik güçleriyle Kongre Caddesi ile Perşembe Pazarı bölgesindeki denetimlere katılan Vali Öner, esnaf ve vatandaşları sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyararak aşının önemini anlattı.

Özellikle aşı olmayan gençleri ikna etmeye çalışan Öner, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm çabalarının halkın sağlığı için olduğunu, bu nedenle il geneli tedbirleri arttırdıklarını söyledi.

Okulların açılmasıyla tedbirleri daha önemsediklerini ifade eden Öner, şöyle konuştu:

"Herkesin aşı olması çağrısında bulunuyoruz. Kendimiz olalım, yakınlarımızı ikna edelim. Başka türlü normal hayata dönemeyiz. Eski günleri artık yaşamak istemiyoruz. Hem kendimiz hem çocuklarımız için 'Lütfen aşı olalım' diyoruz. Daha da önemlisi aşı olduktan sonra kurallara taviz vermeden uyalım. Maalesef Türkiye geneli bir artış seyri söz konusu. Biz bunu ilimizde engellemek istiyoruz. Vatandaşımıza işin ciddiyetini anlatmaya çalışıyoruz. Sağlık açısından önemini ifade ediyoruz. Çünkü esnekliğe gelmiyor, hemen artışlar söz konusu oluyor. Biz de vatandaşın zihninde bu konuyu diri tutmaya çalışıyoruz. Bu şekilde denetimleri sürdüreceğiz."

Öner, denetimde ayrıca vatandaşlara maske dağıttı.

İl Sağlık Müdürü, Erkan Özdemir, Ardahan, Kongre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 denetimlerine katılan Ardahan Valisi Hüseyin Öner, vatandaşlara aşının önemini anlattı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kovid-19 denetimlerine katılan Ardahan Valisi Hüseyin Öner, vatandaşlara aşının önemini anlattı Açıklaması - Son Dakika
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