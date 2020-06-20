Kovid-19 döneminde maske diken vatandaşlara teşekkür belgesi verildi - Son Dakika

Bolu'nun Mengen ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske dikimine destek veren vatandaşlara teşekkür belgesi verildi.

Koronavirüs, sürecinin devam ettiği günlerde gerek sağlık çalışanları gerekse de diğer kamu görevlilerinin kullanabilmesi için başlatılan maske dikim çalışmalarına Mengen ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi de destek verdi.

Mengen Halk Eğitimi Merkezi öğretmenleri ve kursiyerleri 17 bini sağlık çalışanlarına, 5 bini ilçede yapılacak olan sınavlarda kullanılmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne olmak üzere 22 bin maske dikerek sürece destek oldu.

Mengen İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Celepci, yapılan bu desteği karşılıksız bırakmayarak maske dikimi yapanlara düzenlenen törenle teşekkür belgesi verdi.

Mengen Halk Eğitimi Merkezi kurum binasında düzenlenen törende konuşan Celepci, geçirilen bu zor süreçte sağlık çalışanlarına maske dikileceğini duyar duymaz hiçbir karşılık beklemeden 'Ben de varım' diyen öğretmen ve kursiyerlerin kendilerini gururlandırdığını belirtti.

Celepci'nin konuşmasının ardından, maske dikimine destek veren öğretmenler ile kursiyerlere teşekkür belgeleri takdim edildi.