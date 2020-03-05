Kovid-19 endişesi Fed'in Bej Kitabı'na da yansıdı - Son Dakika
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Kovid-19 endişesi Fed'in Bej Kitabı'na da yansıdı

6 saat önce

ABD Merkez Bankası (Fed), ülkedeki ekonomik faaliyetlerin ılımlı bir düzeyde arttığını, ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının turizm sektörünü olumsuz etkilediğine ilişkin göstergelerin olduğunu bildirdi.

Kovid-19 endişesi Fed'in Bej Kitabı'na da yansıdı, System.String[]

ABD Merkez Bankası (Fed), ülkedeki ekonomik faaliyetlerin ılımlı bir düzeyde arttığını, ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının turizm sektörünü olumsuz etkilediğine ilişkin göstergelerin olduğunu bildirdi.

Fed, Amerikan iş dünyasının nabzını tutan ve mevcut ekonomik duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun Şubat 2020 sayısını yayımladı.

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, ekonomik faaliyetlerin ülke genelinde ılımlı düzeyde arttığı bildirildi.

Kovid-19 kaynaklı tedarik zinciri gecikmeleri rapor edildi

Raporda, tüketici harcamalarının genel olarak arttığı ancak büyümenin ülke genelinde dengeli olmadığına işaret edildi.

Turizm sektöründeki büyümenin yatay seyrettiği vurgulanan raporda, "Koronavirüsün ABD'de seyahat ve turizmi olumsuz etkilediğine dair göstergeler var. Ülkenin birçok bölgesinde imalat faaliyetleri gelişme gösterdi ancak koronavirüsün bir sonucu olarak bazı tedarik zinciri gecikmeleri rapor edildi ve bazı bölgeler üretimde gelecek haftalarda daha çok aksamanın yaşanmasından korktuklarını bildirdi." ifadeleri yer aldı.

Raporda, Kovid-19 ve yaklaşan başkanlık seçimlerinin muhtemel riskler olarak görüldüğü, bu nedenle kısa vadede ekonomik görünümde ılımlı bir büyümenin beklendiği kaydedildi.

Fiyatları nasıl etkileyeceği endişe konusu

Ülkede istihdamın da ılımlı bir hızda arttığına işaret edilen raporda, yetersiz iş gücünün birçok firmada büyümenin azalmasına neden olduğu ve inşaat projelerinde gecikmelere yol açtığı ifade edildi.

Raporda, istihdamın birçok sektörde büyüme gösterdiği, maaşların ılımlı bir düzeyde arttığı tespitine yer verildi.

Ayrıca raporda, özellikle imalat sektöründeki bazı firmaların ABD ve Çin arasında imzalanan Birinci Faz Ekonomi ve Ticaret Anlaşması'nın ürün fiyatlarını düşüreceğine ilişkin iyimser olduğu, ancak Kovid-19'un fiyatları nasıl etkileyeceği konusunda endişe duyulduğu bildirildi.

Petrol ve gaz fiyatlarının ülke genelinde düştüğünün belirtildiği raporda, bu durumun büyük ölçüde Kovid-19 nedeniyle Çin'den olan talebin zayıflamasına dayandırıldığı aktarıldı.

Bej Kitap'taki analizler, Fed'in para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tarafından kullanılıyor. FOMC'nin gelecek toplantısının 17-18 Mart tarihlerinde Washington'da yapılması planlanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:16 Kaynak: AA
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