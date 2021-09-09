Üye Girişi
"Kovid-19 Etkisinde Türkiye'de Eğitim" raporu tanıtıldı - Son Dakika

"Kovid-19 Etkisinde Türkiye'de Eğitim" raporu tanıtıldı

09.09.2021 17:51

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünyada ve Türkiye'de eğitim üzerindeki çok boyutlu yansımalarına yönelik durum tespiti yapmak amacıyla hazırlanan "Kovid-19 Etkisinde Türkiye'de Eğitim" Raporu tanıtıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünyada ve Türkiye'de eğitim üzerindeki çok boyutlu yansımalarına yönelik durum tespiti yapmak amacıyla hazırlanan "Kovid-19 Etkisinde Türkiye'de Eğitim" Raporu tanıtıldı.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinden (TÜSİAD) yapılan açıklamaya göre, raporda, salgınla beraber yüz yüze eğitime ara verilmesinin etkileri analiz edilirken, oluşan riskler okul terki, öğrenme kaybı, çocuğun iyi olma hali ve çocuk koruma sistemi konuları bağlamında inceleniyor.

Raporda ayrıca, salgın döneminde eğitimde yaşanan kayıpların küresel rekabet gücüne olası etkilerine de değiniliyor. TÜSİAD Eğitim Çalışma Grubu faaliyetleri kapsamında, Eğitim Reformu Girişimi (ERG) iş birliği ile hazırlanan "Kovid-19 Etkisinde Türkiye'de Eğitim" raporunun tanıtım toplantısında açılış konuşmalarını TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ile TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sosyal Politikalar Yuvarlak Masa Başkanı Elvan Ünlütürk gerçekleştirdi.

"Eğitim kriz anında dahi en önemli konuların başında gelmeli"

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, salgınla beraber eğitim hayatının tüm dünyada büyük bir değişimin içinden geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Salgın sürecinde önce insan sağlığı denilerek hızla kapanmaya yönelik önlemler alınırken, salgının seyriyle beraber öngörülenden daha uzun süre yüz yüze eğitime ara verildi. Türkiye, OECD ülkeleri arasında yüz yüze eğitimin yapılamadığı, okulların en uzun süre kapalı kaldığı ikinci ülke konumunda oldu. Araştırmalar, yüz yüze eğitime uzunca bir süre ara verilmesinin okul terki ve öğrenme kayıplarında artışa neden olduğunu gösteriyor. Öğrencilerin zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimi, psikolojileri, öğrenme kayıpları, beslenme ve sağlık açısından takibi, ihmal ve istismarın tespiti ve müdahalesi ile gelecekteki iş gücü potansiyeli gibi pek çok etkisi dikkate alındığında; eğitim bir kriz anında dahi bir ülkenin feragat edemeyeceği en önemli konuların başında gelmeli. Bu anlayışla okuldan uzak kalınan bu sürecin yarattığı etkilerin en hızlı şekilde tespit edilmesi ve telafi edilmesi yolunda veriye dayalı şekilde kararlı adımlar atılması son derece önemli. Yeni eğitim dönemine başlarken önceliğimiz okulların açılması kadar, her önlem alınarak açık tutulması yönünde de olmalı. Milli Eğitim Bakanlığımızın da bu yönde kararlı olunduğunu her fırsatta dile getirmesinden memnuniyet duyuyoruz. Eğitim; hepimizin bildiği gibi geri dönüşünü uzun zaman sonra aldığımız ama bir ülkenin geleceğini belirleyen en önemli yatırım. Bugün verilen eğitimin etkilerini bundan 15-20 yıl sonra gözlemleyeceğiz. O nedenle hata yapma lüksümüz bulunmuyor."

"Tüm paydaşlara düşen roller var"

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sosyal Politikalar Yuvarlak Masası Başkanı Elvan Ünlütürk de salgın sürecinin sadece bir sağlık sorunu olarak kalmadığını, insana dokunan her alanı yakından ve derinden etkilediğini vurguladı.

Ünlütürk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hiç kuşkusuz bu süreçten her çocuk ve gencimiz aynı şekilde etkilenmedi. Ailelerin eğitim ve gelir düzeyi, çocuk sayısı bakımından farklılıkları, internete ve dijital araçlara erişim uzaktan eğitim sürecinde en önemli belirleyici faktörlerden oldu. Özel önlem gerektiren çocuklar, yine ülkemizde son yıllarda sayısı hızla artan sığınmacı çocuklar da bu süreçten olumsuz etkilendi. Bu süreçte edindiğimiz deneyimi, eğitimin geleceğini daha kapsayıcı ve eşitsizlikleri giderecek şekilde planlarken mutlaka göz önünde bulundurmalı, özel gereksinimleri de dikkate alarak eğitim sistemimizi gözden geçirmeli ve dayanıklılığını artırmalıyız. Salgının çocuklarımıza etkilerini ancak yıllar sonra görebileceğiz. Eğitimin tüm paydaşları olarak gerekli adımları atmamız, eğitimdeki kayıpların telafisi için büyük önem taşıyor."

Açılışın ardından ERG Direktörü Işık Tüzün moderasyonunda gerçekleşen bölümde, rapor yazarlarından ERG Eğitim Gözlemevi Koordinatörü Burcu Meltem Arık ve ERG Politika Analisti Ekin Gamze Gencer rapordaki verileri paylaştı. ÖRAV Eğitim Koordinatörü Arzu Atasoy ve AÇEV Erken Çocukluk Eğitimleri Özel Projeler Direktörü Duygu Yaşar ise rapordaki bulguları yorumladı.

Rapor yazarlarından ERG Eğitim Gözlemevi Koordinatörü Burcu Meltem Arık, "Eğitim sisteminin kırılganlığının bertarafında, eğitim sisteminin krizlere karşı güçlenmesinde, bu kırılganlığın orta-uzun vadede ekonomide, sağlıkta, toplumsal cinsiyet eşitliğinde, toplumun üyelerinin esenliğinde daha başka krizlere yol açmamasını sağlamak için tüm paydaşlara düşen farklı roller var. Raporda ele aldığımız her alanda iş dünyası, akademi, sivil toplum ve diğer paydaşların katkı sunabileceği çalışmalar için önemli bulgular yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Anne babalar okulların açılmasını hem istiyorlar hem de endişeleniyorlar"

Raporun yazarlarından ERG Politika Analisti Ekin Gamze Gencer, Kovid-19'un, tüm dünyayı ve hayatın her alanını etkilediğini ancak bu etkilerin eşit dağılmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kırılganlığı yüksek birey ve gruplar için Kovid-19'un kesişimsel etkileri çok daha şiddetli oldu. Raporda yer verilen bulgular, öğrenciler ve öğretmenler başta olmak üzere ilgili tüm paydaşların etkin katılımıyla geliştirilecek araştırma ve politika önerilerinde değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeler sonucunda, ulusal ölçeğin yanı sıra bölgesel, yerel ve hatta okul ölçeğinde planlamalar yapılması, salgının eğitime etkilerinin akademik ve ekonomik kayıpların ötesinde daha bütünsel ele alınması ve böylece eğitim sisteminin kırılganlığının önüne geçilmesi sağlanabilir. Bilim insanlarının önümüzdeki süreçte salgınların devam edeceği öngörüsü doğrultusunda, önümüzdeki belirsiz ve zorlu süreçler ancak eğitimin tüm paydaşlarının dayanıklılığının güçlenmesiyle aşılabilir. "

ÖRAV Eğitim Koordinatörü Arzu Atasoy, raporda öne çıkan bulgulardan birinin, öğretmenlerin dijital okuryazarlık ve uzaktan eğitim tasarımı konusunda bilgi ve becerilerini geliştirme ihtiyaçları olduğunu aktardı.

Atasoy, "Öğretmenler, öğrencilerine ulaşabilmek için daha önce kullanmadıkları teknolojik araçları keşfettiler. Aynı zamanda mesleklerinde yıllardır kullandıkları becerilerin ve bilgilerinin bir kısmının işe yaramayacağını, yeni bilgi ve beceriler öğrenmeleri, koşulların getirdiği duruma uyumlanmaları gerektiğini fark ettiler. Raporda vurgulanan diğer bir önemli nokta da eğitimde ve öğrenmede en temel koşul olan sosyal duygusal zemini sağlayamamak, çocukların öğrenme kaybını sadece akademik değil, gelişimsel olarak da destekleyememek oldu." ifadelerini kullandı.

AÇEV Erken Çocukluk Eğitimleri Özel Projeler Direktörü Duygu Yaşar ise anne babaların okulların açılmasını hem istediğini hem de endişelendiğini aktararak, "Buna endişeli ve çaresiz bir isteme hali diyebiliriz. Çünkü pandeminin çocukları üzerindeki etkilerini gördüler ve hem kendi ruh sağlıkları hem de çocuklarının gelişimsel sağlığı için çocuklarının okula gitmesini istiyorlar. Çünkü okul dışında riskleri azaltacak bir destek mekanizmaları yok." değerlendirmesinde bulundu.

Togo Cumhuriyeti, Politika, Türkiye, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Kovid-19 Etkisinde Türkiye'de Eğitim' raporu tanıtıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Transfer dönemi kapandı! Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu 18:11 Transfer dönemi kapandı! Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu Hırsızlık şüphelisi, adliyeden kaçmaya çalışırken küçük bir engelle karşılaştı! Vatandaşın attığı çelme kıskıvrak yakalattı 17:33 Hırsızlık şüphelisi, adliyeden kaçmaya çalışırken küçük bir engelle karşılaştı! Vatandaşın attığı çelme kıskıvrak yakalattı Son dakika! Meteoroloji'den İstanbul için arka arkaya uyarı: Yağışlar çok kuvvetli olacak 17:23 Son dakika! Meteoroloji'den İstanbul için arka arkaya uyarı: Yağışlar çok kuvvetli olacak
Dubai merkezli kargo şirketi Aramex'in MNG Kargo'yu satın almak için görüşmeler yaptığı öne sürüldü 17:19 Dubai merkezli kargo şirketi Aramex'in MNG Kargo'yu satın almak için görüşmeler yaptığı öne sürüldü Gözler bu görüşmedeydi! Nihat Özdemir-Şenol Güneş toplantısından sonuç çıkmadı 17:16 Gözler bu görüşmedeydi! Nihat Özdemir-Şenol Güneş toplantısından sonuç çıkmadı İstanbul Valiliği, Maltepe'de düzenlenmesi planlanan aşı karşıtı mitinge izin verdi 16:31 İstanbul Valiliği, Maltepe'de düzenlenmesi planlanan aşı karşıtı mitinge izin verdi
Sevgilisinden ayrılan genç kız intihar girişiminde bulundu! Vatandaşlar görüntü almak için birbirleriyle yarıştı 16:01 Sevgilisinden ayrılan genç kız intihar girişiminde bulundu! Vatandaşlar görüntü almak için birbirleriyle yarıştı Fenerbahçe'nin son transferi Crespo, Avrupa maçlarında top koşturamayacak 15:31 Fenerbahçe'nin son transferi Crespo, Avrupa maçlarında top koşturamayacak

Son Dakika Haberleri
18:15 Asılı duran çamaşırlar arasında gördüğü montu önce üzerinde denedi, sonra çalıp kaçtı
18:10 Transfer dönemi kapandı! Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu
18:07 Manisa'yı yasa boğan ölüm! 24 yaşındaki yüzme antrenörü trafik kazasında hayatını kaybetti
17:33 Hırsızlık şüphelisi, adliyeden kaçmaya çalışırken küçük bir engelle karşılaştı! Vatandaşın attığı çelme kıskıvrak yakalattı
17:21 Kayseri'de korkutan olay! Ayrılık acısı çeken genç, intihar girişiminde bulundu
17:18 Dubai merkezli kargo şirketi Aramex'in MNG Kargo'yu satın almak için görüşmeler yaptığı öne sürüldü
17:17 Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Gustavo Assunçao, Trabzonspor maçında sahaya çıkamayacak
17:16 Gözler bu görüşmedeydi! Nihat Özdemir-Şenol Güneş toplantısından sonuç çıkmadı
16:38 Deniz Akkaya'dan, Yeliz Yeşilmen'in boşanmasına şaşkına çeviren bir yorum geldi: Eşin, Selin Ciğerci ile evlensin
16:20 Evli hakemler aynı maçta görev alacak! Ankaragücü-Gençlerbirliği derbisinde tarihte bir ilk yaşanacak
Asılı duran çamaşırlar arasında gördüğü montu önce üzerinde denedi, sonra çalıp kaçtı Asılı duran çamaşırlar arasında gördüğü montu önce üzerinde denedi, sonra çalıp kaçtı         
18:16
Manisa'yı yasa boğan ölüm! 24 yaşındaki yüzme antrenörü trafik kazasında hayatını kaybetti Manisa'yı yasa boğan ölüm! 24 yaşındaki yüzme antrenörü trafik kazasında hayatını kaybetti         
18:08
50 kişiyi dolandırıp 700 bin lira vurgun yaptılar! Çetede bulunan çift, düğün günü öncesi kına töreninde yakalandı 50 kişiyi dolandırıp 700 bin lira vurgun yaptılar! Çetede bulunan çift, düğün günü öncesi kına töreninde yakalandı         
17:26
Kayseri'de korkutan olay! Ayrılık acısı çeken genç, intihar girişiminde bulundu Kayseri'de korkutan olay! Ayrılık acısı çeken genç, intihar girişiminde bulundu         
17:21
Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Gustavo Assunçao, Trabzonspor maçında sahaya çıkamayacak Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Gustavo Assunçao, Trabzonspor maçında sahaya çıkamayacak         
17:17
Deniz Akkaya'dan, Yeliz Yeşilmen'in boşanmasına şaşkına çeviren bir yorum geldi: Eşin, Selin Ciğerci ile evlensin Deniz Akkaya'dan, Yeliz Yeşilmen'in boşanmasına şaşkına çeviren bir yorum geldi: Eşin, Selin Ciğerci ile evlensin         
16:39
Evli hakemler aynı maçta görev alacak! Ankaragücü-Gençlerbirliği derbisinde tarihte bir ilk yaşanacak Evli hakemler aynı maçta görev alacak! Ankaragücü-Gençlerbirliği derbisinde tarihte bir ilk yaşanacak         
16:21
"İlişki sırası bendeydi" deyip evli sevgilisini öldürdü! Cinayet günü yatak odasında arbede yaşanmış         
15:48
Taliban'ın yeni açıklanan Başbakanı Ahund ilk kez konuştu: Dünyayla iyi ilişkiler kurmak istiyoruz Taliban'ın yeni açıklanan Başbakanı Ahund ilk kez konuştu: Dünyayla iyi ilişkiler kurmak istiyoruz         
15:19
Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler'e Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler'e "Kendimi ne zaman sana bıraksam çocuğumuz oluyor" dediği için aldığı tepkilere sessiz kalmadı         
14:36
Boşanma davası devam ederken taraflar uzlaşınca mahkeme, 5 aylık evlilik için 2 yıl süreli nafaka ödenmesine karar verdi Boşanma davası devam ederken taraflar uzlaşınca mahkeme, 5 aylık evlilik için 2 yıl süreli nafaka ödenmesine karar verdi         
14:29
Müezzin, kahveyi acı yapan karısını öldürdü, ''Ben kadın cinayeti vaazı veriyorum'' diye savunma yaptı Müezzin, kahveyi acı yapan karısını öldürdü, ''Ben kadın cinayeti vaazı veriyorum'' diye savunma yaptı         
14:29
Alkol aldıktan sonra arabasının yerini unutan adam, çalındığını sandı Alkol aldıktan sonra arabasının yerini unutan adam, çalındığını sandı         
14:18
Uyuşturucu bağımlısı 20 yaşındaki oğlunu pompalı tüfekle öldürdü Uyuşturucu bağımlısı 20 yaşındaki oğlunu pompalı tüfekle öldürdü         
13:39
17 yaşındaki genç, zekasıyla takdir topladı! Tamamını hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı 17 yaşındaki genç, zekasıyla takdir topladı! Tamamını hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı         
12:25
Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli         
10:54
Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan film gişede takılı kaldı! Yönetmen, izlenme sayısının düşük kalmasına isyan etti Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan film gişede takılı kaldı! Yönetmen, izlenme sayısının düşük kalmasına isyan etti         
10:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2021 18:21:49. #1.12#
SON DAKİKA: "Kovid-19 Etkisinde Türkiye'de Eğitim" raporu tanıtıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement