Kovid-19 evcil hayvan satışlarını artırdı - Son Dakika

Kovid-19 evcil hayvan satışlarını artırdı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kalan insanların evcil hayvan sahiplenmeye başladığı ve sektörde büyüme yaşandığı belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kalan insanların evcil hayvan sahiplenmeye başladığı ve sektörde büyüme yaşandığı belirtildi.

Antalya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Murat Karabayoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının sektöre önemli fayda sağladığını söyledi.

İlk etapta insanların, hastalığın hayvanlardan geçebileceği ihtimali üzerine korktuğunu ancak bu tezin doğru olmadığının anlaşılması üzerine hayvanlara daha fazla sarıldıklarını aktaran Karabayoğlu, özellikle evde kalınan süreçte, evcil hayvanların öneminin ve sevgisinin bir kat daha arttığını kaydetti.

Kovid-19 sürecinde sahiplenmenin de fazla olduğunu dile getiren Karabayoğlu, şunları söyledi:

"İnsanlar evcil hayvanlarıyla vakit geçirmenin huzurunu, mutluluğunu yaşadılar. Daha fazla insan hayvanla temas etmeye, diyalog kurmaya başladı. Zaten hayvanlardan korkan insanlara baktığınızda küçüklüğünden beri hiçbir hayvana temas etmediğini görürsünüz. Aralarında bir diyalog başladığında çok daha fanatik hayvansever olabiliyorlar. Hayvanlara temas eden insan sayısı artınca satışlar da arttı. Evinde hiç hayvanı olmayan yeni hayvan sahiplendi ve bir hayvanı olan ise ikinciyi aldı."

Karabayoğlu, veterinerlerin de sağlık sektörünün bir parçası olduğunu belirterek, Kovid-19 sürecinde çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Hiçbir veteriner kliniğinin ya da hayvan hastanesinin kapanmadığını aktaran Karabayoğlu, hayvanların sorunlarıyla ilgilendiklerini, talepte bulunan insanlara hizmet verdiklerini kaydetti.

"Sahiplendiğiniz hayvanları sokağa bırakmayın" uyarısı

Antalya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Karabayoğlu, salgın sürecinde evcil hayvan sahiplenin insanlara, daha sonra hayvanları sokağa bırakmamaları konusunda da uyarıda bulundu.

Özellikle ağır hastalığı olan ya da problemli hayvanların sokağa terk edildiğini anlatan Karabayoğlu, ev ortamına alışan bir hayvanın sokakta yaşamakta zorlandığını ifade etti.

İnsanları daha duyarlı olmaya davet eden Karabayoğlu, "Evcil hayvanların sokağa bırakılması, önemli bir kanayan yaramız. Çok büyük bir sorun. Bunun için kayıt sisteminin oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz. Evcil hayvan sahiplenen insanlara yönelik bir kayıt sistemi olursa, hayvan sokağa bırakıldığında sahibi tespit edilerek çok ağır cezalar verilip, caydırıcılık sağlanabilir." diye konuştu.

Karabayoğlu, terk etme olaylarının bir an önce önüne geçilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kovid-19 evcil hayvan satışlarını artırdı

Veteriner, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 13:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 evcil hayvan satışlarını artırdı - Son Dakika

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