Kovid-19 geçirdiği süreçte güvercinleriyle moral buldu - Son Dakika

Kovid-19 geçirdiği süreçte güvercinleriyle moral buldu

22.03.2021 10:59

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan Mustafa Ramazan, Kovid-19 geçirdiği 15 günlük sürede apartmanının çatısında beslediği 18 güverciniyle moral buldu.

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan Mustafa Ramazan, Kovid-19 geçirdiği 15 günlük sürede apartmanının çatısında beslediği 18 güverciniyle moral buldu.

Siteler'de 40 yıldır mobilyacılık yapan 52 yaşındaki Mustafa Ramazan, AA muhabirine, ilkokul 3. sınıftan itibaren kuş beslemeye ilgisinin olduğunu ifade etti.

Kuş besleyerek stres attığı söyleyen Ramazan, geçen yıl Eylül'de yakalandığı Kovid-19 hastalığı sırasındaki karantina döneminde de kuşların kendisine moral olduğunu belirtti.

Genel olarak hayvan beslemeyi sevdiğini, ancak kuş beslemenin kendisinde ayrı bir yeri olduğunu dile getiren Ramazan, geçmişte gecekonduda oturduklarını ve tavuk beslediklerini, ancak apartmana yerleşince güvercin beslediğini anlattı.

Ramazan, şunları söyledi:

"2020 Eylül ayında ben de Kovid-19 hastalığına yakalandım. İş dönüşü dolmuşta kaptığımı düşünüyorum. Bu yaşıma kadar sigara ya da alkol kullanmadım. Ailem güvercin beslememe pek razı olmuyor ancak en kötü alışkanlığım bu hayvanları beslemek. 'Bunlarla ilgileniyorsun, bizimle ilgilenmiyorsun' diyorlar. Fakat öyle değil. Bunların yeri başka, çocuklarımın yeri başka. Kovid-19 karantinam sırasında 15 gün istirahatimde bana bunlar hobi oldu, hastalığımın geçmesine yardımcı oldular. 15 gün boyunca bunlarla vakit geçirdim. Burada istirahat ederken ilgilendim bu hayvanlarla. İnsan deşarj oluyor."

Betona alışkın biri olarak büyümediğini, bu yüzden doğayla iç içe olmaya gayret ettiğini anlatan Ramazan, "Bir ayağım hep toprağa basmak istiyor. Hafta sonlarında kısıtlamalar olduğu dönemlerde, vaktimi burada, güvercinlerle geçiriyordum. Temiz havada cumartesi pazar günleri yem verirdim. Atölyeden geldikten sonra uçururdum. Bana kısıtlama olmamış gibi geliyordu." ifadelerini kullandı.

Güvercin beslemek isteyenlerin bakımlarını yapabilecekleri durumda olması gerektiğini belirten Ramazan, aksi halde sürecin hem kuşlar hem de bakan kişi için eziyete dönüşeceğini söyledi.

Ramazan, "Eğer güvercinden anlıyorlarsa baksınlar ama anlamıyorlarsa eziyet olur. Güvercin beslemek bakım ister, emek ister. Güvercinler 3 gün açlığa dayanamazlar." dedi.

Hayvanlara yönelik şiddet vakalarına da değinen Ramazan, "Senin canın nasıl yanıyorsa onlar da bir can taşıyor. Nasıl bunlara eziyet ediyorlar anlamıyorum. Gecekonduda güvercin beslerken bazen kedi alıp güvercini götürüyordu. Kurtarabilirsem kurtarıyordum ama kurtaramazsam kediye de kızmazdım, 'O da onun nasibidir' derdim. Her şey öbür tarafta bize sorulacak. Rızkı veren Cenab-ı Allah. Doğanın düzeniyle oynamamak gerek. Ancak insan eliyle yaşanan katliamlara ve eziyetlere kesinlikle anlam veremiyorum. Ben doğru bulmuyorum." diye konuştu.

Kovid-19 geçirdiği süreçte güvercinleriyle moral buldu
Kovid-19 geçirdiği süreçte güvercinleriyle moral buldu
Kovid-19 geçirdiği süreçte güvercinleriyle moral buldu
Kovid-19 geçirdiği süreçte güvercinleriyle moral buldu

Ramazan, Ankara, Eylül, Tavuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 geçirdiği süreçte güvercinleriyle moral buldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

1700 yıllık İbranice kitabeyi 20 milyon dolara satacakken yakayı ele verdiler Tahtalı Barajı'nın çevresine kaçak dökülen moloz ve hafriyatlar halk sağlığını tehdit ediyor Son dakika: Borsada kayıp yüzde 7'yi aşınca işlemler ikinci kez durduruldu Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 16 yaşındaki genç üç gün sonra kurtarıldı Geri dönmeyince yakınları merak etti! Kadının ahırdaki sır ölümü polisi harekete geçirdi Cinsel içerikli görüntülerini çektiği eski sevgilisini, "Sülalene muhteşem bir klip hazırladım" sözleriyle tehdit etmiş Bu ilçede ikamet edenler şaşkın! 15 gündür havadan yumurta yağıyor 15 yaşında başlık parası karşılığı evlendirildi, doğumdan 1 hafta sonra ameliyat kıyafetiyle sokakta bulundu
Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti! Mağarada çadır kurup bekliyor, haftalık 2 bin TL kazanıyor Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti! Mağarada çadır kurup bekliyor, haftalık 2 bin TL kazanıyor         
10:47
19 yıl boyunca hapisten çıkmasını beklemişler! Babasının katilini öldürttü 19 yıl boyunca hapisten çıkmasını beklemişler! Babasının katilini öldürttü         
10:42
Erman Toroğlu'ndan Erol Bulut iddiası: Seneye Fenerbahçe'de olmaz Erman Toroğlu'ndan Erol Bulut iddiası: Seneye Fenerbahçe'de olmaz         
10:29
Hırsızlar hiçbir şeye dokunmadan hayalet göstergeyi alıp kaçtı! 20 bin lira masraf var Hırsızlar hiçbir şeye dokunmadan hayalet göstergeyi alıp kaçtı! 20 bin lira masraf var         
10:07
'Palalı Saldırgan' Ebru Polat'la tatil yaptığı haberlerin kaldırılmasını istedi, mahkemeden ret geldi 'Palalı Saldırgan' Ebru Polat'la tatil yaptığı haberlerin kaldırılmasını istedi, mahkemeden ret geldi         
10:04
Doların etkisiyle hızlı yükselen altının gram fiyatı 440 liradan işlem görüyor Doların etkisiyle hızlı yükselen altının gram fiyatı 440 liradan işlem görüyor         
09:58
Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu         
09:45
Ozan Tufan'dan Beşiktaş'a füze! Çektiği şutun hızı saatte 109 kilometre Ozan Tufan'dan Beşiktaş'a füze! Çektiği şutun hızı saatte 109 kilometre         
09:33
Son Dakika: Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği TL'yi olumsuz etkiledi! Dolar 7,80'den işlem görüyor Son Dakika: Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği TL'yi olumsuz etkiledi! Dolar 7,80'den işlem görüyor         
09:12
Mohammed Hadid Türkiye'ye gelip Ayasofya'da namaz kıldı, giderayak kızları Bella ve Gigi'yle ilgili bombayı patlattı Mohammed Hadid Türkiye'ye gelip Ayasofya'da namaz kıldı, giderayak kızları Bella ve Gigi'yle ilgili bombayı patlattı         
08:23
İç savaşın ayak sesleri! Sokakların cansız bedenlerle dolduğu Myanmar'da halk ordusu kuruluyor İç savaşın ayak sesleri! Sokakların cansız bedenlerle dolduğu Myanmar'da halk ordusu kuruluyor         
08:03
Risk haritasında mavi kalan tek il Şırnak oldu! Sırları da son derece basit Risk haritasında mavi kalan tek il Şırnak oldu! Sırları da son derece basit         
07:55
İrem Derici'nin dans videosu beğeni yağmuruna tutuldu İrem Derici'nin dans videosu beğeni yağmuruna tutuldu         
20:00
Abdullah Gül, Devlet Bahçeli'nin sert açıklaması sonrası sessizliğini bozdu Abdullah Gül, Devlet Bahçeli'nin sert açıklaması sonrası sessizliğini bozdu         
18:47
Sezonun ilk Rus turist kafilesi Türkiye'ye geldi Sezonun ilk Rus turist kafilesi Türkiye'ye geldi         
18:15
2 yaşındaki yeğenine tokat atıp sigara içirten sosyal medya fenomeni kendisini skandal sözlerle savundu 2 yaşındaki yeğenine tokat atıp sigara içirten sosyal medya fenomeni kendisini skandal sözlerle savundu         
17:20
Yabancı Damat'ın Eleni'si Ayla Karaca hayatını kaybetti Yabancı Damat'ın Eleni'si Ayla Karaca hayatını kaybetti         
15:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2021 11:09:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kovid-19 geçirdiği süreçte güvercinleriyle moral buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei