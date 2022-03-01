Kovid-19 geçiren çocuklarda semptomlar erişkinlere göre daha az sürüyor - Son Dakika
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Kovid-19 geçiren çocuklarda semptomlar erişkinlere göre daha az sürüyor

01.03.2022 13:08

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesi'nde oluşturulan Kovid-19 İzlem Merkezi'nde yapılan bilimsel çalışma, çocuk hastalardaki semptomların erişkinlere göre daha az sürdüğünü ortaya koydu.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesi'nde oluşturulan Kovid-19 İzlem Merkezi'nde yapılan bilimsel çalışma, çocuk hastalardaki semptomların erişkinlere göre daha az sürdüğünü ortaya koydu.

DEÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde Ocak 2021'de kurulan Kovid-19 İzlem Merkezi'nde yürütülen çalışmada, hastaneye başvuran ve Kovid-19 testleri pozitif çıkanlarda bu hastalığın gelişimi birinci, üçüncü ve altıncı aylarda takip edildi.

Merkezde PCR testi pozitif çıkan 4 bin 500'ü 18 yaş altı olmak üzere toplam 26 bin 500 hastaya ulaşılarak alınan veriler, bilimsel çalışmalarda da kullanılmaya başlandı.

Kovid-19 İzlem Merkezi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Belgin Ünal, AA muhabirine, salgının başından bu yana çocuklarda Kovid-19 hastalığının saptandığını, virüsün uğradığı değişimlere bağlı olarak ilk zamanlara göre çocukların hastalığı daha ağır geçirdiğini gözlemlediklerini söyledi.

"Erişkinlerde semptomlar 6 ay sürüyor"

Hastaneye başvuran çocukların yüzde 90'ında ateş, öksürük, halsizlik ya da iştahsızlık gibi yakınmalar olduğunu belirten Ünal, bir ay sonra ise bu grubun yüzde 20'sinde yorgunluk ve halsizlik gibi şikayetlerin ön planda olduğunu kaydetti.

Ünal, Kovid-19'u atlatan erişkin ve çocukların sağlık durumlarını takip ettiklerini aktararak, şöyle konuştu:

"Çocuklarda Kovid-19'un devam eden semptomları üçüncü ayda biraz daha azalıyor. Bu rakamın da 10 hastadan 1'e düştüğünü gözlemledik. Ayrıca 6. aya geldiğimizde ise semptomların daha da azaldığını ve 100 hastadan 4'ünde semptomların devam ettiğini görüyoruz. Çocuklarda semptomlar yetişkinlere göre daha az sürüyor. Bazı erişkinlerde semptomlar 6 ay kadar devam ediyor."

Ünal, Kovid-19 geçiren ve kronik hastalığı bulunan 2 çocuğun hastanelerinde vefat ettiğini söyledi.

Çocukların aşılanmaması halinde hastalığı ağır geçirdiğini hatırlatan Ünal, Kovid-19 nedeniyle hastaneye başvuran hastaların yüzde 20'sinin ise 18 yaş altı olduğunu kaydetti.

Özellikle 2021 Temmuz ayından itibaren çocuk Kovid-19 hasta sayısı ile yetişkin sayısının hemen hemen eşitlendiğine dikkati çeken Ünal, "Temmuz, ağustos boyunca hasta çocuk sayısı arttı. O grup aşılanmamıştı. O yüzden çocuk hasta sayımız yaz dönemlerinde arttı. Eğer aşılanmamışlarsa onlar da erişkinler gibi hastalığa karşı duyarlılar." dedi.

Ünal, salgınla mücadelede ailelerin mutlaka 12 yaş üstü çocuklarına aşılarını yaptırması gerektiğini vurgulayarak, Kovid aşılarının yapılan klinik çalışmalar sonucu pek çok ülkede güvenli bulunduğunu söyledi.

Türkiye'de de çocukların Kovid-19 aşısı olması için programa alındığını dile getiren Ünal, "Özellikle savunma sistemi yetersiz olan ve kronik hastalığı bulunan çocukların mutlaka aşılanması lazım ki hastalığı geçirmesi ya da enfekte olup hastalığı ailesine taşınmaması engellenmeli. Omicron varyantıyla hastalık hafif semptomlarla geçirilince birçok kişi rehavete kapıldı ama kişisel koruma önlemleri ve aşılanma salgının kontrol altına alınmasında çok etkili." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 geçiren çocuklarda semptomlar erişkinlere göre daha az sürüyor
Kovid-19 geçiren çocuklarda semptomlar erişkinlere göre daha az sürüyor
Kovid-19 geçiren çocuklarda semptomlar erişkinlere göre daha az sürüyor

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Dokuz Eylül Üniversitesi, Araştırma, Çocuk, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 geçiren çocuklarda semptomlar erişkinlere göre daha az sürüyor - Son Dakika


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