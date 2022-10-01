ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 1 Ekim 2022 - Son Dakika
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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 1 Ekim 2022

01.10.2022 10:48
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 1 Ekim 2022

Kovid-19 geçiren yaşlılarda fiziksel aktivite azalma riski 3,5 kat fazlaGülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri Bilim Dalı Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof.

6 Nisan 1920

1- Kovid-19 geçiren yaşlılarda fiziksel aktivite azalma riski 3,5 kat fazla

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri Bilim Dalı Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet İlkin Naharcı:

"Bilimsel araştırmayla, hastalığı geçirmiş yaşlı bireylerin yüzde 41,3'ünde, Kovid-19 geçirmemiş yaşlıların ise yüzde 20,2'sinde fiziksel aktivitede azalma tespit edildi"

"Kovid-19 geçirmiş yaşlılarda fiziksel aktivitede azalma saptanması, ileride potansiyel problemleri önlemek adına bu grubun düzenli sağlık kontrollerini yaptırmasını gerektirmektedir"

(Yeşim Sert Karaaslan/Ankara)

2- Türkiye'yi ekimde yoğun bir ekonomi gündemi bekliyor

Pazartesiden itibaren piyasalar gözünü enflasyon rakamlarıyla açacak, bu verileri salı günü Trabzon'da açıklanacak eylül ayı ve 3. çeyreğe ilişkin dış ticaret rakamları takip edecek

TBMM gelecek hafta önemli ekonomik düzenlemeler içeren torba kanun ile mesai yapacak, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanacak 2023 bütçesi 17 Ekim'de TBMM'ye sunulacak

(Merve Özlem Çakır-Erhan Cihan Ünal/Ankara)

3- Türkiye güneş enerjisinden elektrik üretme konusunda avantajlı konumda

Huawei Türkiye Digital Power İş Grubu Direktörü Gavin Zhao:

"Türkiye, yüksek güneş ve radyasyon potansiyeli ile güneş enerjisinden elektrik üretme konusunda önemli bir avantaja sahip"

"2030 yılına kadar dünyadaki elektrik enerjisi talebinin yüzde 50'si, yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanacak"

(Abdulkadir Günyol/Budapeşte)

4- Derbinin anahtarı ilk gol

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki son 35 maçta ilk golü atan takım sadece 3 kez yenildi

İki takımın 31'i Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası, biri de TFF Süper Kupa'da olmak üzere son 35 randevusunda öne geçen ekip 20 defa kazandı, 11 kez berabere kaldı

(Süha Gür-Hüseyin Eroğul/İstanbul)

5- Türk sporunun sarı-kırmızılı çınarı Galatasaray 117 yaşında

1 Teşrin (eski rumi takvime göre ekim ve kasıma verilen ortak isim) 1905'te Galatasaray Lisesinin 5. sınıfında kurulan sarı-kırmızılılar, 117. yaşına girdi

İlk Türk futbol takımı olan sarı-kırmızılılar, ilk maçını 10 Kasım 1905'te Kadıköy Faure Mektebi ile yaptı ve 2-0 kazandı

Ali Sami Yen ile başlayan başkanlık görevini 117 yılda 38 farklı isim icra etti

Tarihinde futbolda 2'si Avrupa kupası olmak üzere 75 şampiyonluk yaşayan Galatasaray, bu branşta Türkiye'nin en başarılı takımı olarak dikkati çekiyor

(Emrah Oktay/İstanbul)

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Kaynak: AA

Galatasaray, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 1 Ekim 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 1 Ekim 2022 - Son Dakika
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