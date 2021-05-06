KOVİD-19 GEÇİRENLERİN AĞIZ YAPISI DEĞİŞİYOR - Son Dakika

KOVİD-19 GEÇİRENLERİN AĞIZ YAPISI DEĞİŞİYOR

06.05.2021 12:49

Kovid-19 stresi dişlere vurdu: Diş kayıpları arttıGül KABA-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA) ' Kovid-19 geçirenlerin diş yapılarında olumsuzluk, diş eti sorunları, dilin şekli ve renginde değişikliklerin baş gösterdiğini söyleyen Diş Hekimi Arzu Yalnız Zogun, 'Pandemyle ağız içi kistler,...

Kovid-19 stresi dişlere vurdu: Diş kayıpları arttı

Gül KABA-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA) ' Kovid-19 geçirenlerin diş yapılarında olumsuzluk, diş eti sorunları, dilin şekli ve renginde değişikliklerin baş gösterdiğini söyleyen Diş Hekimi Arzu Yalnız Zogun, 'Pandemyle ağız içi kistler, enfeksiyon, kanama, 20 yaş diş sorunları da hiç olmadığı kadar arttı. Özellikle strese bağlı gelişen diş sıkmaları, aşınmaya neden oluyor. Aşınmış dişler ise iki çene arasındaki ilişkiyi bozar ve ağız yapısını değiştirir. Mutlaka doktora gidip, röntgen çektirin' dedi.

Diş Hekimi Arzu Yalnız Zogun, ağız sağlığının önemine dikkat çekerek, pandemi döneminde diş eti kanamaları, diş kayıpları, dildeki değişikliklere yönelik bilgi verdi. Bir hastanın ağzına bakara o kişinin hayat kalitesini, hastalık geçmişini, kişisel bakımı gibi farklı konuları çok rahat bir şekilde anlayabildiklerini belirten Zogun, bol su içmeyi, dişleri düzenli fırçalamayı ve sağlıklı beslenmeyi önerdi.

STRESE BAĞLI DİŞ SIKMALAR YÜZDE 95'LERİ BULDU

Bağışıklık sistemi düşünce ortaya çıkan problemlere dikkat çeken Zogun, 'En büyük etkiyi diş etlerinde gördük. Çürük başlangıçlarını yine bir nebze göz ardı edebiliriz ama diş etlerindeki ve kemikteki yıkımlar çok dikkat çekici. Kovid-19 geçirmiş birçok hastanın diş etlerinde iltihaplı doku oluştuğunu gördük ve çok fazla diş sıkma rahatsızlığı ile karşılaştık. Hastaların yüzde 90-95'inde bu hastalığı görüyoruz, pandemiyle diş sıkmanın şiddeti arttı' diye konuştu.

KOVİD-19 GEÇİREN HASTALARDA DİŞ KAYIPLARI

Diş sıkmanın baş ağrılarına neden olacağını hatırlatan Zogun, 'Kaslar kasılır bir süre sonra da dişlerde aşınma meydana gelir. Strese ve diş etindeki problemler, diş eti kemiğinin çekilmesine ve destek dokunun azalmasına neden olur. Böyle olunca da dişlerde sallantılar ve kırıklar meydana gelir. O yüzden diş kayıpları da arttı. Dişleri ya sallandığı için ya da kırıldığı için çekiyoruz' ifadelerini kullandı.

MUTLAKA RÖNTGEN ÇEKTİRİN

Aşınmış dişlerin iki çene arasındaki ilişkiyi bozacağını ve ağız yapısını değiştireceğini aktaran Zogun, 'Yaş ilerledikçe alt çene biraz daha öne gelir. Bu yüz tipimizi de etkiler. Kovid-19 geçiren her hasta mutlaka doktora gidip, röntgen çektirerek, diş eti muayenesi yaptırsın' dedi.

HASTA ŞİKAYETLERİ

Arzu Yalnız Zogun, 'Bize gelen hastalar, sanki dişleri dökülüyormuş hissine sahip, diş etlerinde yanma hissi olduğunu ve çürük varmış gibi ağrı çektiklerinden şikayet ediyor. Akıllarına Kovid-19 gelmiyor ama bu problemler ona bağlı gelişiyor. Kovid-19 geçiren hastalarda en büyük sorun kanın pıhtılaşmasına bağlı diş eti ve kemiğin beslenememesidir. Böyle olunca ağız için canlanma ve yenilenme olmuyor. Diş kökünde bir kist varsa bu dönemde büyür' diye konuştu.

DİLİN RENGİ DE DEĞİŞTİ

Dil ile diş etlerinin tükürük ve onun içindeki proteinlerle bağlantılı olduğunu söyleyen Zogun, 'Bağışıklık sisteminin düştüğünü direk ağızdan anlayabiliyoruz. Kovid-19 geçiren hastalarda tükürük değiştiği için, dilin üstündeki hassasiyet ve silyaların (küçük tüyler) dengesi bozulmuş. Benim hastalarda gördüğüm dil üzerindeki değişik renklerdir. Herkesin dilinin görüntüsü kendine özeldir. Şekil ve renk olarak bir değişiklik varsa bilin ki bağışıklığınızda, hormonlarınızda bir tuhaflık vardır. Hastalarda kuruluğa bağlı olarak dil savunmaya geçiyor. Savunmayla oluşan tepkiler görüntüye de yansır. Hastalar mutlaka dilin görüntüsüne, rengine dikkat etsin. Böyle olursa bol su tüketin. Normal beslenmeye de geçince dilin görüntüsü ve rengi eski haline döner' ifadelerini kullandı.

DİŞ ETİNDEKİ KANAMA VE DİLDEKİ YANMA 6 AYDA GEÇTİ

6 ay önce Kovid-19 geçiren 31 yaşındaki dans eğitmeni Bayram Kandemir ise kuruluk, dildeki yanma ve diş etindeki kanama şikayetleriyle Zogun'un kapısını çalmış.

Pandemiyi hafif atlattığını fakat tat ve koku kaybı yaşadığını söyleyen Kandemir, 'Diş etlerim olduğundan fazla kanamaya başladı. Bu süreçte dilimde yanma da oldu. Arzu Hanım, dişlerimi temizledi. Dillerimi düzenli fırçalamaya özen gösterdim, fazla su tükettim. Yediklerime dikkat ettim, böylece atlattım. 6 ay oldu daha yeni yeni geçiyor' dedi.

KOVİD-19 GEÇİRENLERİN AĞIZ YAPISI DEĞİŞİYOR
KOVİD-19 GEÇİRENLERİN AĞIZ YAPISI DEĞİŞİYOR
KOVİD-19 GEÇİRENLERİN AĞIZ YAPISI DEĞİŞİYOR
KOVİD-19 GEÇİRENLERİN AĞIZ YAPISI DEĞİŞİYOR

Diş Hekimi, Pandemi, Doktora, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KOVİD-19 GEÇİRENLERİN AĞIZ YAPISI DEĞİŞİYOR - Son Dakika


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