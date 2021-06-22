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Kovid-19 gölgesinde Tokyo Olimpiyat Oyunları - Son Dakika

Kovid-19 gölgesinde Tokyo Olimpiyat Oyunları

22.06.2021 13:17
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Japonya'da 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesi son bir aya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde giriliyor.

Japonya'da 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesi son bir aya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde giriliyor.

Tarihinde salgın hastalık sebebiyle ilk kez ertelenme yaşayan olimpiyatlar, 23 Temmuz'daki açılış töreniyle başkent Tokyo'da başlayacak.

Organizasyona 200'ün üzerinde ülkeden yaklaşık 11 bin sporcu katılacak.

Yurt içinden 10 bin seyirci sınırı

Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları denizaşırı seyirci kabul edilmeksizin düzenlenecek.

Müsabaka yerleşkelerine yurt içinden ise maksimum 10 bin kişi olacak şekilde yüzde 50 kapasiteyle seyirci kabul edilmesi planlanıyor.

Seyirciler için müsabaka alanlarında maske takmak zorunlu tutulacak.

Sporcular için uygulanacak kurallar

Mevcut yönergelere göre denizaşırı sporcuların, geldikleri ülkelerden ayrılmadan önce negatif Kovid-19 testi almaları gerekecek. Sporcular 14 günlük karantina şartından ise muaf olacak.

Olimpiyat yerleşkelerinde bulunan herkes maske takmak zorunda. Sporcular, müsabaka noktalarına ve bazı kısıtlı lokasyonlara, belirlenmiş araçlarla gidebilecek. Turistik gezi ve kent geneli dolaşıma izin verilmeyecek.

Ayrıca şubatta yayımlanan yönetmelikte duyurulan asgari 4 günde bir test uygulama yerine, salgının yayılan varyantlarına karşı sporcular her gün tükürük testine tabi tutulacak. Periyodik tükürük testleri, numune takası gibi hileli davranışlara karşı, doping testlerinde uygulandığı gibi gözetim altında gerçekleştirilecek.

Aşı zorunluluğu getirilmese de sporcuların yüzde 80'inin oyunlara aşılanmış halde gelmesi bekleniyor.

11 ülkeye ilave tedbir

Japonya hükümeti, Kovid-19'un yeni varyantlarının görüldüğü Hindistan başta olmak üzere, 11 ülkenin sporcu kafilesine ilave tedbirler uygulayacak.

Bu ülkelerin sporcu ve kafile mensuplarına, Japonya'ya gelmeden önceki bir hafta içinde her gün test olma zorunluluğu getirildi.

Söz konusu ülke kafilelerinin, Japonya'ya geldikten sonra 3 gün diğer kafilelerle temasta bulunmaları da yasaklandı.

İlave tedbir uygulananlar arasında Hindistan'ın yanı sıra Afganistan, Nepal, Pakistan, Sri Lanka gibi ülkeler bulunuyor.

10 bin gönüllü ayrıldı

Oyunlarda gönüllü görev yapmak üzere kayıt olan 80 bin kişinin 10 bini, organizasyondan ayrıldı.

Gönüllülerin çekilmesinde erteleme nedeniyle kişisel planların değişmesinin yanı sıra, salgının etkilerinin halen devam etmesinin etkili olduğu belirtildi.

Katılacak resmi yetkili sayısı 78 bine indirilecek

Japonya, Kovid-19 vakaları sebebiyle ülkelerin spor federasyonları ile olimpiyat komitelerinden organizasyona katılacak resmi yetkili sayılarını düşürmesini istiyor.

Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesinin, salgın önlemleri kapsamında oyunlara diğer ülkelerden katılacak resmi yetkili sayısını 78 bine indireceği bildirildi.

Olası terör eylemlerine karşı "uçuşa yasak bölge" oluşturulacak

Japonya, olası terör eylemlerine karşı Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın müsabaka noktaları üzerinde "uçuşa yasak bölge" ilan edecek.

Üç kilometre çapındaki "uçuşa yasak bölge", müsabakaların başlamasının iki saat öncesi ile sona ermesinin bir saat sonrasına kadar yürürlükte tutulacak.

21 Temmuz-5 Eylül döneminde tüm irtifadaki uçuşları etkileyecek uygulama, ana müsabaka yerleşkesi Ulusal Stat'taki açılış ve kapanış seremonilerini de kapsayacak.

Yeni spor dalları

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 33 spor dalında çeşitli branşlarda yarışmalar yapılacak.

En son 2008 Pekin Olimpiyatları'nda yer alan beyzbol ve softbol oyunlara dönecek.

Karate, sportif tırmanış, sörf ve kaykay ise ilk kez olimpiyatlarda sergilenecek.

Rusya ve Kuzey Kore'nin durumu

Doping skandalı sebebiyle Rusya'nın oyunlara katılmasına izin verilmiyor.

Geçmişinde doping ihlali bulunmayan sporcular ise Rusya'nın bayrağı ve ulusal marşını kullanmadan yarışabilecek.

Öte yandan Kuzey Kore, sporcularını Kovid-19 salgınından korumak amacıyla turnuvaya katılım sağlamayacağını açıkladı.

Sığınmacı sporcular

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı'ndan 12 branşta 29 sporcu mücadele edecek.

İlk olarak 10 sporcuyla 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda temsil edilen Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı, olimpiyat bayrağıyla açılış törenine katılacak. Olimpiyatların kurucu ülkesi konumundaki Yunanistan'ın ardından ikinci takım olarak tören alanına girecek sığınmacı sporcular, dünyaya barış mesajı verecek.

Atletizm, badminton, boks, kano, bisiklet, judo, karate, tekvando, atıcılık, yüzme, halter ve güreş branşlarında mücadele edecek Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı'nda Rio 2016'ya katılan 6 sporcu, bir kez daha olimpiyat heyecanı yaşayacak.

Olimpiyat, Mülteci, Japonya, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kovid-19 gölgesinde Tokyo Olimpiyat Oyunları - Son Dakika Spor


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