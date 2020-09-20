Kovid-19 hastaları için dua edip sağlık çalışanları için konvoy düzenlediler - Son Dakika

Kovid-19 hastaları için dua edip sağlık çalışanları için konvoy düzenlediler

Samsun'da, Mercedes Kulübü Derneği üyeleri ve klasik otomobil tutkunları, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan hastalar için dua edip, sağlık çalışanları için konvoy halinde tur attı.

Samsun'da, Mercedes Kulübü Derneği üyeleri ve klasik otomobil tutkunları, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan hastalar için dua edip, sağlık çalışanları için konvoy halinde tur attı.

Samsun Mercedes Kulübü Derneği üyeleri ve klasik otomobil tutkunları, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'ndeki dernek önünde toplandı.

Maske ve kolonya ikramında bulunulan etkinlikte, sosyal mesafeye de dikkat edildi.

Çınaraltı Camisi imamı Niyazi Gündüz, Kovid-19'a yakalanan hastalar için dua ederek Kur'an-ı Kerim okudu.

Grup daha sonra sağlık çalışanlarına destek amacıyla konvoy düzenleyerek Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Emek Park'ta Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.

Samsun Mercedes Kulübü Derneği Başkanı Ceyhun Ercan, AA muhabirine, dünya ve Türkiye'nin Kovid-19'dan dolayı sıkıntı çektiğini söyledi.

Dernek olarak destek amacıyla bir araya geldiklerini belirten Ercan, "Hastalarımızın şifa bulması ve vefat eden hastalarımız adına dua okuduk. İnşallah en kısa zamanda bu beladan kurtulmak adına duamız yerini bulur. Aynı zamanda ülkemizdeki fedakar sağlık çalışanlarımıza teşekkürü bir borç bilirim." dedi.

Kovid-19 hastaları için dua edip sağlık çalışanları için konvoy düzenlediler

Otomobil, Mercedes, Atakum, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 19:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 hastaları için dua edip sağlık çalışanları için konvoy düzenlediler - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Depreme markette yakalanan müşteri elindeki ürünleri bırakarak kaçtı "Bez Bebek" dizisinin "Yağmur"u Asena Keskinci, güzelliğiyle büyülüyor Çin'de, Rusya'dan ithal edilen dondurulmuş kalamarlarda koronavirüse rastlandı Eski Sinop Belediye Başkanı Zeki Yılmazer, tartıştığı kişiyi vurdu Trump'a zehirli paketin Kanada'dan gönderildiği tespit edildi Songül Karlı, "Hep bir yerlerin konuşuluyor" diyen oğluyla çekildiği fotoğrafını paylaştı Niğde'de yaşanan trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, fotoğraflarına Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, fotoğraflarına "photoshop" yaptığı ortaya çıktı         
23:40
Park halindeki otomobile çarpan motosikletteki 5 aylık hamile kadın hayatını kaybetti Park halindeki otomobile çarpan motosikletteki 5 aylık hamile kadın hayatını kaybetti         
23:11
Son Dakika: Niğde'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: Niğde'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
22:15
Türk tiyatrosunda güldürü geleneğinin nişanesi Türk tiyatrosunda güldürü geleneğinin nişanesi "Kel Hasan Efendi Kavuğu" Şevket Çoruh'a devredildi         
21:52
51 yaşındaki Jennifer Lopez'den gençlere taş çıkartan bikinili poz 51 yaşındaki Jennifer Lopez'den gençlere taş çıkartan bikinili poz         
20:47
Genç kız, bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı Genç kız, bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı         
19:43
Annie Kilner'ın, Kyle Walker'la ayrı oldukları sürede 20 yaşında biriyle ilişki yaşadığı ortaya çıktı Annie Kilner'ın, Kyle Walker'la ayrı oldukları sürede 20 yaşında biriyle ilişki yaşadığı ortaya çıktı         
17:50
Niğde'de yaşanan trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti Niğde'de yaşanan trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti         
16:39
Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı         
14:03
Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı         
13:10
52 yıl hapis cezasıyla aranan ve 13 yıldır kendisini ölü gösteren Türk Youtuber Tayfun Demir tutuklandı 52 yıl hapis cezasıyla aranan ve 13 yıldır kendisini ölü gösteren Türk Youtuber Tayfun Demir tutuklandı         
12:47
Dünya bunu konuşuyor: Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri Dünya bunu konuşuyor: Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri         
12:02
e-Devlet'te araç sahipleri için müjde: e-Devlet'te araç sahipleri için müjde: "Araçlarım" sayfasında hizmet kapsamı genişliyor         
11:11
Yerli ve milli Yerli ve milli "Ayşehanım" yer fıstığı tohumu, piyasada kullanılan ABD menşeli tohumlara rakip olacak         
11:09
Aylarca evine kimseyi almadı! Virüs kendisini ziyarete gelen kızından bulaştı Aylarca evine kimseyi almadı! Virüs kendisini ziyarete gelen kızından bulaştı         
10:35
Valiler arasındaki Valiler arasındaki "Anadolu Aslanı" atışması gülümsetti         
10:29
Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheliyi polisler gözaltına aldı Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheliyi polisler gözaltına aldı         
09:31
Mekanı kurşunlamanın bedeli ağır oldu: Dövüldü, araçtan yola atıldı, başka bir aracın altında kaldı Mekanı kurşunlamanın bedeli ağır oldu: Dövüldü, araçtan yola atıldı, başka bir aracın altında kaldı         
09:21
İYİ Parti'de kurultay günü! İki parti davet edilmedi İYİ Parti'de kurultay günü! İki parti davet edilmedi         
09:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2020 02:13:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kovid-19 hastaları için dua edip sağlık çalışanları için konvoy düzenlediler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei