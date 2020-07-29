KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Tedaviden sonra kendimi yeniden doğmuş gibi hissettim" - Son Dakika

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, hastalık sürecinde hayatının film gibi gözünün önünden geçtiğini, tedavinin ardından kendisini dünyaya yeniden gelmiş gibi hissettiğini söyledi.

Geçtiğimiz nisanda yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran Okumuş'a Kovid-19 tanısı konuldu.

Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde tedavi gördükten sonra iyileşip görevinin başına dönen Okumuş, hastalık sürecini AA muhabiri ile paylaştı.

Hastalığın halsizlikle başladığını, vücut ısısının da aniden yükseldiğini dile getiren Okumuş, başta Kovid-19'a yakalandığına inanmak istemediğini, durumunun ağırlaşması üzerine doktor arkadaşının tavsiyesiyle hastaneye gittiğini söyledi.

Hastalığın devam ettiği günlerde iyice kötüleştiğini vurgulayan Okumuş, şöyle konuştu:

"Kendimi hiç iyi hissetmiyordum. Öyle ki ayakta duracak halim kalmamıştı. İştahım kesilmişti hiçbir şey yiyemiyordum. Ellerim ayaklarım buz gibi oluyordu. Akşamları üzerime battaniyeler örtüyorlardı. Elektrik sobasını da açtırıyordum. Kendime virüsü konduramıyordum. Ben hasta olamam, diyordum. Hastaneye gittim ve test olduktan sonra koronavirüs olduğumu öğrendim. Hastanede 4. gün kendime gelmeye başladım. Hastalık sürecinde hayatım film gibi gözümün önünden geçti, tedavinin ardından kendimi dünyaya yeniden gelmiş gibi hissettim."

"Pişman olmamak adına kurallara uymalıyız"

Zaman zaman karamsarlığa düştüğünü vurgulayan Okumuş, bu dönemde virüsü yenmek için yoğun bir mücadeleye girdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bir gece, herhalde artık bu şekilde yaşamayacağım, öleceğim, diye düşünmeye başladım. Çocuklarımı ve eşimi çağırıp onlarla vedalaşmak da aklımdan geçti. Çünkü hiçbir şey yiyemiyorsunuz. Sofraya oturuyorum. Bir lokma ya yiyorum ya yiyemiyorum. Kendimi hemen yatağa atıyordum. O yüzden Kovid-19 tedbirlerine yeteri kadar uymayan vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. Kesinlikle, bana bulaşmaz, demesinler. Ben virüsü nasıl kaptım, hiç anlayamadım. Virüsün nereden nasıl geleceği hiç belli olmaz. Lütfen bu kadar rahat olmayın. Eğer dikkat etmezsek daha kötü sonuçlar olabileceğini düşünüyorum. Temizlik, sosyal mesafe ve maske konusuna dikkat etmeliyiz. Pişman olmamak adına kurallara uymalıyız."