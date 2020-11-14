KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Sırtımda bir ton yük taşıyormuşum gibi hissettim" - Son Dakika

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Sırtımda bir ton yük taşıyormuşum gibi hissettim"

14.11.2020 11:11
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR -

Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 45 yaşındaki Süleyman Çalışkan, hastalığı boyunca ağrılarının fazla olduğunu söyledi.

Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 45 yaşındaki Süleyman Çalışkan, hastalığı boyunca ağrılarının fazla olduğunu söyledi.

Halsizlik ve yorgunluk şikayetiyle bir süre önce gittiği hastanede Kovid-19 testi pozitif çıkan Çalışkan, hastalık sürecini evinde geçirdi.

Hastalığı yenen Çalışkan, AA muhabirine, bu süreçte dayanılmaz ağrılar yaşadığını belirtti.

İlk başlarda kendisini halsiz hissettiğini ve işlerini yapamaz duruma geldiğini anlatan Çalışkan, "Kafamı kaldıramıyordum. Bacaklarım ağrımaya başladı. İş yerinde sabahtan öğlene kadar uyudum. Sonra arkadaşlar uyandırdı ve eve geldim, evde de uyudum. Gece olunca ağrılarım şiddetlendi. O gece uyuyamadım. Sabah Tekirdağ Devlet Hastanesine gittim. Test oldum eve geldim." dedi.

Çalışkan, testi pozitif çıktıktan sonra evinde izole olmaya başladığını ifade etti.

Hastalığını öğrenince aklına çeşitli sorular geldiğini vurgulayan Çalışkan, "İster istemez korku da oluyor insanda. Ondan sonra ağrılar başladı. Diz kapaklarım ve baldırlarım da ağrılar oldu. Omuzlarımda da ağrılar olmaya başladı ve sanki sırtımda bir ton yük taşıyormuşum gibi hissettim. Boğazımda akıntı oldu. Sadece ağrılardan şikayetçiydim. Yatarken sanki 10 yıldır yatağa bağımlı bir hasta gibi hissediyordum ." diye konuştu.

Hastalığı sürecinde yediklerinden tat alamadığını anlatan Çalışkan, "Her şeyin kokusu aynı geliyor. O kokunun da ne olduğu anlaşılmıyor. " dedi.

Çalışkan, hasta olanların dışarı çıkmaması gerektiğini vurgulayarak, "Salgına yakalananlar psikolojilerini bozmasın. Kimse şu olacak, acaba ölecek miyim diye düşünmesin. Doktorların tavsiyelerine uyuldukça, evde izole oldukça, verilen ilaçlar kullanıldıkça bu iş atlatılıyor." ifadelerini kullandı.

Tedbirlere titizlikle uyduğunu ve virüsün kendisine nereden bulaştığını bilmediğini ifade eden Çalışkan, şöyle dedi:

"Bugünlerde insanlar bir rehavete girdi. Cenazeler, düğünler, toplantılarda kurallara dikkat edilmiyor. Devletimiz o kadar mücadele ederken, insanlar sanki biraz umursamaz tavırlar içerisinde. Ne zaman virüs yakınımıza geldi, yakınlarımıza bulaştı o zaman bu işin gerçekten sıkıntılı olduğunu anladık. Ateşi, öksürüğü olanlar, 'Ben üşüttüm, soğuk su içtim ondan böyle oldum' demesin hemen doktora gitsinler. Hemen testlerini yaptırsınlar eğer sorun varsa hemen izole olsunlar."

Çalışkan, insanların virüsün kendilerine bulaşmayacağı düşüncesiyle hareket etmesinin doğru olmadığını dile getirdi.

Süleyman Çalışkan, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Sırtımda bir ton yük taşıyormuşum gibi hissettim' - Son Dakika


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