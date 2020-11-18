KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Ağrılarımdan feryat ettim ve çok fena haldeydim" - Son Dakika

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Ağrılarımdan feryat ettim ve çok fena haldeydim"

18.11.2020 11:05

Erzurum'da ailece yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) ağır geçirerek yenen 58 yaşındaki Leyla Sertvolkan, hastalık sürecinde yaşadığı zor günleri anlattı.

Erzurum'da ailece yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) ağır geçirerek yenen 58 yaşındaki Leyla Sertvolkan, hastalık sürecinde yaşadığı zor günleri anlattı.

Erzurum'da yaşayan 3 çocuk annesi Leyla Sertvolkan, yaklaşık bir ay önce halsizlik, vücut ağrısı ve ateş şikayetiyle, pandemi hastanesine dönüştürülen Erzurum Şehir Hastanesi acil servisine başvurdu.

Test sonucu pozitif çıkan kadın, tedaviye alındı. Sertvolkan'dan sonra testleri pozitif çıkan eşi ile 3 çocuğu ise hastaneye yatmadan tedavi gördü.

Akciğerlerindeki tutulum nedeniyle hastalığı ağır geçiren Sertvolkan, tedavi sonrası sağlığına kavuştu.

"Hastalığım ilerleyince nefes almakta zorlandım"

Leyla Sertvolkan, AA muhabirine, şiddetli vücut ağrısı ve çeşitli şikayetler ile hastaneye gittiğini belirterek, "Yapılan testle Kovid-19 olduğum anlaşıldı. Hastaneye yatırdılar, sonrasında hastalığım ilerleyince nefes almakta zorlandım. Ciğerlerimden çok rahatsızlık çektim. Doktorlarımın sayesinde çok şükür iyileştim." dedi.

Tedavi sürecinde çok zor günler geçirdiğini vurgulayan Sertvolkan, Kovid-19'un çok kötü bir hastalık olduğunu söyledi.

Sertvolkan, vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulunarak, herkesin dikkatli olmasını istedi.

Yoğun bakımda geçirdiği günleri anlatan Sertvolkan, "Ağrılarımdan feryat ettim, çok fena haldeydim. Sızlandım, yandım, ilaç ve tedavilerin üzerine toparladım. Bu çok pis bir hastalık, nefesinizi kesiyor, bir şey yiyip içemiyorsunuz. Doktorlar, hemşireler sayesinde toparlandım. Allah hepsinden razı olsun. Buradaki sağlık çalışanları çok ilgilendi." ifadelerini kullandı.

Kendisinden sonra eşi ile 3 çocuğunun da Kovid-19'a yakalandığını ve onların hafif atlattığını dile getiren Sertvolkan, vatandaşlardan bu hastalığa yakalanmamaları için maskesiz dolaşmamasını istedi.

Taburcu edileceği için çok mutlu olduğunu aktaran Sertvolkan, Erzurum Şehir Hastanesinin imkanlarının üst seviyede olduğuna işaret ederek, hastane yönetimine, doktorlar ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

"Lütfen tedbirleri elden bırakmayalım"

Sertvolkan'ın takip ve tedavilerini gerçekleştiren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Alperen Aksakal da hastalığın Sertvolkan'da hafif semptomlarla başlayıp daha sonra ağır seyrettiğini söyledi.

Klinikte Sertvolkan'ı takip ettiklerini ifade eden Aksakal, "Hastanın oksijen değerleri düşünce akciğer filmi çektik, akciğerinin de büyük kısmın tutulduğunu gördük. Sonra hastayı yoğun bakımda takibe alıp gerekli tedavilerini yaptık. Yapılan tetkiklerde hastalığı atlattığı görüldü, testleri de negatif geldi. Hastamızı sağlıklı şekilde taburcu ediyoruz." diye konuştu.

Aksakal, sağlık çalışanları olarak yaklaşık 7-8 aydır aile bireylerinden, çocuklarından uzakta izole şekilde hayatlarını sürdürdüklerine dikkati çekerek, "Halkımızdan ricamız; maske, mesafe ve hijyen kuralına uymaları. Sağlık çalışanları yorulmaya başladı. Doktor arkadaşlardan Kovid-19 geçirenler oluyor ve sayımız azalıyor. Lütfen tedbirleri elden bırakmayalım, kurallara uyalım." dedi.

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Ağrılarımdan feryat ettim ve çok fena haldeydim
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Ağrılarımdan feryat ettim ve çok fena haldeydim
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Ağrılarımdan feryat ettim ve çok fena haldeydim
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Ağrılarımdan feryat ettim ve çok fena haldeydim

Aksakal, Erzurum, Çocuk, Ateş, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Ağrılarımdan feryat ettim ve çok fena haldeydim' - Son Dakika


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