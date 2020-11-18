ESKİŞEHİR - KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Dayanılmaz eklem ağrıları yaşadım" - Son Dakika

ESKİŞEHİR - KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Dayanılmaz eklem ağrıları yaşadım"

18.11.2020 11:15

Eskişehir'de, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen doğuştan cam kemik hastası 28 yaşındaki Burak Sakçı, hastalık sürecinde dayanılmaz eklem ağrıları çektiğini belirterek "Cam kemik hastası olduğum için eklem ağrıları çok daha şiddetli oldu.

Eskişehir'de, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen doğuştan cam kemik hastası 28 yaşındaki Burak Sakçı, hastalık sürecinde dayanılmaz eklem ağrıları çektiğini belirterek "Cam kemik hastası olduğum için eklem ağrıları çok daha şiddetli oldu. Tat ve koku kaybı, eklem ağrılarım yanında hiçbir şeydi, çok önemsizdi." dedi.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bilgi İşlem Biriminde çalışan Sakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını sürecinde yaşantısına çok dikkat ettiğini belirterek cam kemik hastası olduğu için düzenli yapması gereken fizik tedavi egzersizlerini evde yaptığını söyledi.

Bu dönemde kalabalık ortamlardan uzak durduğunu anlatan Sakçı, "Haziran ayına kadar süreci evde geçirdim. Daha sonra maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyuyordum. Yanından kolonyamı ayırmıyordum." diye konuştu.

"Ne gibi hasar ya da kayıp bırakacak korkusuyla 3 gün geçirdim"

Şiddetli eklem ağrısı ile tat ve koku kaybı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu, yapılan PCR testinin ardından sonucun pozitif çıktığını belirten Sakçı, doktorların kontrolünün ardından evde karantinaya alındığını ve tedavi sürecini evde tamamladığını söyledi.

Çok fazla dikkat etmesine rağmen Kovid-19'a yakalandığını vurgulayan Sakçı, şöyle konuştu:

"Daha çok dikkat etmem gerekiyormuş. Kovid-19 pozitif olduğumu öğrendiğimde psikolojik olarak çok etkilendim. Cam kemik hastası olduğum için acaba bende ne gibi hasar ya da kayıp bırakacak korkusuyla üç gün geçirdim. Kendimi motive edip moralle ayakta kalmaya çalıştım. Cam kemik hastası olduğum için eklem ağrıları çok daha şiddetli oldu. Tat ve koku kaybı, eklem ağrılarım yanında hiçbir şeydi, çok önemsizdi. Dayanılmaz eklem ağrıları yaşadım. Ciddi anlamda nefes darlığı çektim. Öksürüğüm oldu. Tat ve koku hissim geri gelecek mi korkusu yaşadım. Daha önce üç seans yaptığım egzersizlerimi hastalığım nedeniyle bir seans zor yapar hale geldim."

"Engelli bireyler ve cam kemik hastaları daha dikkatli olmalı"

Sakçı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Hakan Kınık'ı arayıp kendisinden tavsiyeler aldığını söyledi.

Prof. Dr. Kınık'ın tavsiyelerine uyup ilaçlarını düzenli kullandığını anlatan Sakçı, "Düzenli ve dengeli beslendim. Bol vitamin aldım, bol bol da su tükettim. Uyku düzenime dikkat ettim. Dört gün önce tat ve koku hissi yeniden geldi. Karantina sürecimin ardından yaptırdığım PCR testim negatif çıktı. Kovid-19 ciddiye alınması gereken bir hastalık. Herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Engelli bireyler ve cam kemik hastaları daha dikkatli olmalı." ifadelerini kullandı.

Burak Sakçı, immün plazma bağışında bulunup bir hastanın iyileşmesine katkı sunmak istediğini sözlerine ekledi.

ESKİŞEHİR - KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Dayanılmaz eklem ağrıları yaşadım
ESKİŞEHİR - KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Dayanılmaz eklem ağrıları yaşadım
ESKİŞEHİR - KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Dayanılmaz eklem ağrıları yaşadım
ESKİŞEHİR - KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Dayanılmaz eklem ağrıları yaşadım

PCR Testi, Eskişehir, Haziran, Cam, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR - KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Dayanılmaz eklem ağrıları yaşadım' - Son Dakika


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