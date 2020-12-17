KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenen doktorlardan "virüsü hafife almayın" uyarısı - Son Dakika

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenen doktorlardan "virüsü hafife almayın" uyarısı

17.12.2020 11:09
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenen doktorlardan

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatarak, görevlerine dönen Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcıları Dr. Emirhan Yardan ve Dr. Nurşah Keskin, vatandaşlara "virüsü hafife almayın" uyarısında bulundu.

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatarak, görevlerine dönen Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcıları Dr. Emirhan Yardan ve Dr. Nurşah Keskin, vatandaşlara "virüsü hafife almayın" uyarısında bulundu.

Hastalıkla mücadele sürecinde yaşadıklarını AA muhabirine anlatan başhekim yardımcılarından Emirhan Yardan, yaklaşık iki hafta önce hafif ateş ve kas ağrılarıyla virüsün belirtilerinin ortaya çıktığını söyledi.

Bunun üzerine yaptırdığı testin pozitif çıktığını ve evinde izole olduğunu belirten Yardan, dinlenerek ve beslenmesine dikkat ederek, önerilen ilaçları kullandığını aktardı.

4 gün tat ve koku alamadığını aktaran Yardan, "Birkaç gün içerisinde sanki semptomlar geriye gidiyor gibi yalancı bir seyir izledi. Aynı gün evin içerisinde biraz hareketlendikten sonra aşırı bir halsizlik olduğunu hissettim. Hastalık adeta insanları kandırmaya çalışıyor gibi bir belirti verebilir. 'Ben çok iyiyim, herhangi bir belirtim yok' diye kesinlikle buna aldanmasınlar, kanmasınlar. Hızlı ve kısa süre içerisinde klinik seyirde değişiklik meydana gelebiliyor. Altını çizerek söylüyorum; hastalık adeta bizi deniyor. O yüzden böyle bir duruma düşmeden düzgün bir şekilde kurallara uymak suretiyle tedavimizin sonuna kadar inatla gitmek durumundayız." diye konuştu.

Virüsün ciddiye alınması gerektiğini vurgulayan Yardan, "Son derece ciddi ve tehlikeli bir tehditle karşı karşıyayız. Hastalık sadece ülkemizi değil, bütün insanlığı tehdit eder bir boyuta ulaştı. Bu hastalık, geçirildikten sonra bile vücutta kalıcı hasar bırakabilmektedir. Bunların sonuçlarını ancak ilerleyen yıllarda göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Yardan, herkesi maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya çağırarak, şunları söyledi:

"Bu önlemlere rağmen hastalık ortaya çıktıysa hiç beklemeden Sağlık Bakanlığı tarafından verilen antiviral ilaçlarımıza hızlı bir şekilde başlayıp, istirahat etmek suretiyle aynı zamanda aile hekimleriyle de irtibata geçerek hem kendimizi garanti altına alacağız hem de ayrıca insani görev olan başka insanlara da bu hastalığı bulaştırmama noktasındaki en büyük vazifemizi yerine getirmiş olacağız."

"Çok ciddi komplikasyonlar oluşabiliyor"

Başhekim Yardımcısı Dr. Nurşah Keskin de yaklaşık 20 gün önce çok şiddetli halsizlik, yorgunluk ve ateş şikayetiyle yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ifade etti.

Keskin, 17 yaşındaki oğlunun testinin de pozitif çıkmasıyla evde karantinaya girdiklerini ve tedavi süreçlerinin başladığını aktardı.

Evde oğluyla ayrı odalarda kaldıklarını, ortak alanları kullanmadıklarını, yemeklerinin kapının önüne bırakıldığını anlatan Keskin, şunları kaydetti:

"Hastalığın kimde nasıl seyredeceğini çok kestiremiyorsunuz. İlk başlarda ateşim yüksekken kaygı düzeyim de çok arttı. İlaçlarımı saati saatine almaya çok dikkat ettim. Bizler çok yoğun, aktif çalışan insanlarız. Hiç bu kadar evde kalmamıştım ve yatmamıştım. Bu süreçte kötüleşebilme duygusu ya da kötü örnekler çevremizde ve haberlerde duyduğumuz, hastalardan gördüğümüz kadarıyla tabiİ tedirgin etti beni. Çok şükür ki bu süreci oğlumla atlatmayı başardık. Normal grip gibi seyretmiyor, çok ciddi komplikasyonlar oluşabiliyor. Bu enfeksiyonu hiç kimsenin hafife almasını önermem."

Keskin, herkesten Kovid-19 tedbirlerine uymasını istedi.

Araştırma Hastanesi, Keskin, Adana, Ateş, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenen doktorlardan 'virüsü hafife almayın' uyarısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ali Koç Samandıra'da sahaya indi ve futbolcuları fırçaladı İki ayda 92 kişi hayatını kaybetti! Yasak olmasına rağmen internetten etil alkol satışı devam ediyor İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 468,7 liradan işlem görüyor Mert Öcal üstüz pozunu paylaştı, en ilginç yorum fenomen Burak Altındağ'dan geldi Mesut Özil, 50 bin kişiye yemek yardımında bulunacak Sokak ortasında arkadaşının boğazını kesip öldürmüştü! Hepsi 10 bin TL içinmiş Öterken bayılan Denizli horozu için 25 bin lira değerinde otomobil teklif edildi
Son Dakika! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Yürüttüğümüz aşı projesi sayısına göre ABD ve Çin'in ardından 3. ülkeyiz Son Dakika! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Yürüttüğümüz aşı projesi sayısına göre ABD ve Çin'in ardından 3. ülkeyiz         
11:39
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Yaptırımlar ben ve üç arkadaşımı ilgilendiriyor, projelerimizi değil Savunma Sanayii Başkanı Demir: Yaptırımlar ben ve üç arkadaşımı ilgilendiriyor, projelerimizi değil         
11:21
Türkiye, Sinovac ve BioNTech'ten sonra, Oxford aşısıyla ilgili girişimlere başladı Türkiye, Sinovac ve BioNTech'ten sonra, Oxford aşısıyla ilgili girişimlere başladı         
10:52
Fiyat artışının önüne geçmek için arpa, buğday ve mısırda gümrük vergisi sıfırlandı Fiyat artışının önüne geçmek için arpa, buğday ve mısırda gümrük vergisi sıfırlandı         
10:35
İki ailenin silahlı kavgası kamerada! Jandarma tarafları zor ayırdı İki ailenin silahlı kavgası kamerada! Jandarma tarafları zor ayırdı         
10:24
Kendisiyle ilgilenmediğini iddia ettiği doktora dehşeti yaşattı! Bıçaklı saldırı girişimi kamerada Kendisiyle ilgilenmediğini iddia ettiği doktora dehşeti yaşattı! Bıçaklı saldırı girişimi kamerada         
09:57
Mersin'in Tarsus ilçesindeki gizemli ev, definecilerin yeni adresi oldu Mersin'in Tarsus ilçesindeki gizemli ev, definecilerin yeni adresi oldu         
09:47
Kerem Tunçeri'nin attığı mesajları ifşa eden Hande Taşkın'ın 3 yıla kadar hapsi istendi Kerem Tunçeri'nin attığı mesajları ifşa eden Hande Taşkın'ın 3 yıla kadar hapsi istendi         
09:18
Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş         
07:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Koronavirüs meslek hastalığı oluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Koronavirüs meslek hastalığı oluyor         
07:53
Üniversiteler için Üniversiteler için "Fuhuş evleri" diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında işlem başlatılıyor         
07:50
Hırsız kadın önce büfe sahibini soydu, sonra kendi soyundu Hırsız kadın önce büfe sahibini soydu, sonra kendi soyundu         
00:08
Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu         
23:01
Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek         
21:30
Ambulans kazasında üniversite öğrencisi genç kız hayatını kaybetti Ambulans kazasında üniversite öğrencisi genç kız hayatını kaybetti         
20:04
Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı         
19:45
Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı         
19:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2020 11:54:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenen doktorlardan "virüsü hafife almayın" uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei