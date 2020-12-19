KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenen anne bebeğine kavuşmayı bekliyor - Son Dakika

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenen anne bebeğine kavuşmayı bekliyor

19.12.2020 11:19

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulduktan sonra 2 hafta erken doğum yapan ve yoğun bakım servisinde 24 gün tedavi gören Nazlı Reşitoğlu, bebeğini kucağına alacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulduktan sonra 2 hafta erken doğum yapan ve yoğun bakım servisinde 24 gün tedavi gören Nazlı Reşitoğlu, bebeğini kucağına alacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.

Başiskele ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi 33 yaşındaki Reşitoğlu, 11 Kasım'da öksürük, yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetiyle Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine müracaat etti.

Bu sırada 8 aylık hamile olan kadın, Kovid-19 teşhisi konulması üzerine Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Derince'de yatırıldığı kadın doğum kliniğinde takibe alınan Reşitoğlu, doktorların kararıyla 15 Kasım'da sezaryenle 2 hafta erken doğum yaptı. Reşitoğlu, daha sonra durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakım servisine alındı.

Yoğun bakım servisinde 24 gün tedavi gören Reşitoğlu, zorlu bir sürecin ardından solunum desteği ihtiyacının ortadan kalkması üzerine tekrar servise çıkarıldı.

Reşitoğlu, fotoğraflarına bakarak özlem giderdiği bebeğini pazartesi günü taburcu edilerek kucağına almayı bekliyor.

"Maskesiz artık adım atacağımı sanmıyorum"

Yaşadığı zorlu süreci AA muhabirine anlatan Nazlı Reşitoğlu, hastalığın öksürük, ateş ve nefes darlığı şikayetleriyle başladığını söyledi.

Evde durumunun kötüleşmesi üzerine ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine götürülüğünü belirten Reşitoğlu, ilk müdahalesinin burada yapıldığını ve test sonucunun ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiğini anlattı.

Reşitoğlu, hastanede kontrollerin ardından servise yatırıldığını dile getirerek, "Doktorlar doğuma karar verdi. Sezaryenle doğum yaptıktan sonra çocuğumu hiç görmeden tekrar servise alındım. Durumum tekrar kötüleşince yoğun bakıma aldılar." diye konuştu.

Yoğun bakımda 24 gün kaldığını fakat 20 günlük entübasyon süreci nedeniyle son bir haftayı hatırladığını söyleyen Reşitoğlu, "Yoğun bakımda doktorlarımız ve hemşirelerimiz çok yardımcı oldu. Çocuklarımın videolarını izletip moral verdiler. Hayatımı onlara borçluyum." ifadelerini kullandı.

Reşitoğlu, bebeğini henüz kucağına alamadığını ve pazartesi günü taburcu edilerek çocuklarına kavuşacağı için çok heyecanlı olduğunu kaydetti.

İnsanların çok dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Reşitoğlu, "Maskesiz artık adım atacağımı sanmıyorum. Kurallara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hem kendimiz hem de sağlık çalışanları için çok dikkat edelim." dedi.

"Hastamızı alkışlarla servise aldığımız gün yaşadığımız mutluluğu anlatamam"

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Klinik Şefi Doç. Dr. Hasan Terzi de Derince'deki serviste tamamen Kovid-19 hastalarına hizmet verdiklerini söyledi.

Nazlı Reşitoğlu'nun servise geldiğinde 38 haftalık hamile olduğu bilgisini veren Terzi, şöyle devam etti:

"Hastayı 2 gün serviste takip ettikten sonra doğumuna karar verdik. Sezaryenle doğumu yapıldı. Doğumdan 3 gün sonra oksijen ve laboratuvar değerlerinin bozulması ve solunum cihazına ihtiyaç göstermesi üzerine hastayı yoğun bakıma devrettik. Hastamız 24 gün yoğun bakım ünitesinde kaldı. Yoğun bakımdayken arkadaşlarımız bebeğinin fotoğraflarını göstererek motive etmeye çalıştı. 24 günün sonunda hastayı tekrar servise aldık."

Terzi, şu anda rehabilitasyon süreci nedeniyle hastayı serviste tuttuklarını belirterek, "Pazartesi günü taburcu etmeyi planlıyoruz. Çok sağlıklı bir erkek bebeği oldu. Onunla ilgili bir sıkıntımız yok. İnşallah pazartesi günü anne ve bebeği kavuşacak." şeklinde konuştu.

Tedavi ettikleri bir hastanın içten bir teşekkürünün kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Terzi, "Sağlık çalışanları bu mantalite ve özveriyle çalışıyor. Hastamızı alkışlarla servise aldığımız gün yaşadığımız mutluluğu anlatamam. Bu, çok güzel bir duygu. Onun için vatandaşlarımız bilsin ki sağlık çalışanları büyük bir enerjiyle efor sarf etmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Gebeler iki kat hassas olmalı"

Doç. Dr. Terzi, gebelerin Kovid-19 tedbirlerine iki kat daha fazla hassasiyet göstermesi gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kovid-19 gebe karşımıza geldiğinde biz iki can düşünmek durumundayız. Annenin tedavisini planlamak ve karnındaki bebekle ilgili en doğru kararı vermek durumundayız. Dolayısıyla Kovid-19 ilk başladığında tüm dünyada gebelerde çok da sıkıntılı seyretmiyordu ama zamanla hem dünya hem de biz konuyu tecrübe ettik. Aslında gebelerde o kadar da masum değil. Kovid-19 gebede çok da sıkıntılı seyredebiliyor."

Mart ayından itibaren Kocaeli'deki Kovid-19 enfeksiyonlu gebelerin yaklaşık yüzde 80'inin Derince'deki klinikte tedavi olduğunu söyleyen Terzi, "Yoğun bir şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde farkındalığın artması ve aşının gelmesiyle hafifleyeceğini umut ediyoruz." dedi.

"Uzun bir entübasyon süreci yaşadı"

Hastanenin anestezi ve reanimasyon klinik sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yılmaz da hastanın yoğun bakıma alındıktan sonra uzun bir entübasyon süreci yaşadığını belirtti.

Hastanın 20 gün solunum cihazına bağlı kaldığını dile getiren Yılmaz, "Bu dönemde akciğerleri çok kötü oldu. Sağlık Bakanlığının paylaştığı tedaviler doğrultusunda bütün imkanları kullandık. Sonrasında akciğerleri toparlama sürecine girdi. 24'üncü günde şifayla yoğun bakımdan taburcu ettik. En az yakınları kadar sevindik." ifadelerini kullandı.

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenen anne bebeğine kavuşmayı bekliyor
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenen anne bebeğine kavuşmayı bekliyor
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenen anne bebeğine kavuşmayı bekliyor
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenen anne bebeğine kavuşmayı bekliyor

Pazartesi, Kocaeli, Derince, Doğum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenen anne bebeğine kavuşmayı bekliyor - Son Dakika


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