KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Enerjiniz çok azalıyor. Gerçekten çok değişik bir hastalık" - Son Dakika

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Enerjiniz çok azalıyor. Gerçekten çok değişik bir hastalık"

21.12.2020 11:09

Konya Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Mustafa Alper Çelikdelen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından 3 haftalık tedavisinin tamamlanması sonrası görevine yeniden döndü.

Konya Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Mustafa Alper Çelikdelen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından 3 haftalık tedavisinin tamamlanması sonrası görevine yeniden döndü.

Çelikdelen'in hastanede tedavi gördüğü dönemde Kovid-19 polikliniğinde hizmet veren doktor eşi, refakat ettiği hayat arkadaşının tedavisine de yardımcı oldu.

Bir hafta boyunca babalarının hastalığı ve annesinin de refakat etmesi dolayısıyla evde kalan iki çocuğa aile büyükleri göz kulak oldu.

Doktor Çelikdelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 9 aydır Kovid-19 ile canla başla mücadele ettiklerini vurguladı.

Temmuz ayında ciddi eklem ağrısı ve şiddetli halsizlik şikayetinin olduğunu anlatan Çelikdelen, "Yaklaşık 2 gün süren bu şikayetlerin ardından 39 dereceye varan bir ateşinin olması üzerine hastaneye başvurdum. Kovid-19 teşhisi aldım. Yaklaşık 5-6 gün hastanede tedavi gördüm. Sonrasında evde izolasyona girdim. Yaklaşık 3 hafta süren tedavinin ardından görevime döndüm ve mücadeleye kaldığım yerden devam ediyorum." diye konuştu.

Çelikdelen, hastalık döneminde yüksek ateş ve ciddi eklem ağrıları olduğunu ifade ederek, tedavinin ardından da halsizliğin 2-3 ay kadar devam ettiğini söyledi.

"Gerçekten çok değişik bir hastalık"

Daha önceki hastalıklardan çok farklı olduğunu vurgulayan Çelikdelen, "Özellikle ateşli olduğum dönemde 3-4 gün ciddi bir eklem ağrısı vardı. Diğer gribal enfeksiyonlarla tanımlanamayacak şekilde bir halsizlik ve eklem ağrısı oldu. Enerjiniz çok azalıyor. Gerçekten çok değişik bir hastalık." ifadelerini kullandı.

Eklem ağrıları başladığı zaman aklına Kovid-19 geldiğini ve evde kendini izole ettiğini dile getiren Çelikdelen, çocukları ve eşinde herhangi bir sorun olmadığını belirtti.

Çelikdelen, "Tanı konulduktan sonra hastanede tedavi olduğum için çevremde kimseye bulaşmadı. Burada izolasyonun çok önemli olduğu ortaya çıkmış oldu." dedi.

"Eşim hastanede tedavimi de düzenledi"

Çocuklarının da hastalığın farkında olduğunu dile getiren Çelikdelen, şunları kaydetti:

"Çocuklarımın gözündeki o evhamlı bakışı gördüm. 'Acaba babamıza bir şey olacak mı? Babamız iyileşecek mi' kaygısı vardı. Evde izolasyon sürecinde de çocuklara yaklaşamıyorsunuz, sarılamıyorsunuz, onlarla ilgilenemiyorsunuz. O da insana ayrı bir kaygı veriyor. Eşim hastanede tedavimi de düzenledi. İşin nereye gidebileceğini çok iyi bildiği için eşimde de ciddi bir anksiyete (kaygı bozukluğu) oldu. Zor günler geçirdik. Özellikle eşim hastalığı tanıdığı için sürecin nereye gidebileceğini biliyordu. Allah'a şükür tedavim tamamlandı, görevime döndüm."

Artık çocuklarıyla daha fazla ilgilenmeye çalıştıklarını dile getiren Çelikdelen, aile olarak daha fazla kenetlendiklerinin altını çizdi.

Çelikdelen, 1200 kişilik bir ekiple acil sağlık hizmetleri verdiklerini aktararak, "Kovid-19 salgınıyla sağlık çalışanları üzerindeki iş yükü de arttı. Vaka sayılarımız kontrol altında. Acil sağlık hizmetleri personelimiz de cansiperane çalıştı." ifadesini kullandı.

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Enerjiniz çok azalıyor. Gerçekten çok değişik bir hastalık
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Enerjiniz çok azalıyor. Gerçekten çok değişik bir hastalık
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Enerjiniz çok azalıyor. Gerçekten çok değişik bir hastalık
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Enerjiniz çok azalıyor. Gerçekten çok değişik bir hastalık

Mustafa Alper, Temmuz, Konya, 112, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Enerjiniz çok azalıyor. Gerçekten çok değişik bir hastalık' - Son Dakika


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