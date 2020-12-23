KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Ciğerlerim kopacakmış gibi öksürdüm" - Son Dakika

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Ciğerlerim kopacakmış gibi öksürdüm"

23.12.2020 11:05

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen Sakarya Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı (SAKVA) Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Şen, zorlu bir tedavi süreci geçirdiğini belirterek, herkesi tedbirlere uymaya çağırdı.

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen Sakarya Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı (SAKVA) Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Şen, zorlu bir tedavi süreci geçirdiğini belirterek, herkesi tedbirlere uymaya çağırdı.

Ateş, boğaz yanması ve titreme şikayetleri baş gösteren 49 yaşındaki Abdülkadir Şen'in 16 Kasım'da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı. Şen, koronavirüs tanısı konulmasının ardından evinde izole oldu ve Sağlık Bakanlığınca verilen ilaçları kullandı.

Evinde yaklaşık 15 günlük zorlu tedavi sürecinin ardından iyileşen Şen, hastalık ve tedavi sürecinde yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

"Farklı bir ateş"

Abdülkadir Şen, vakfa gelen vatandaşlarla salgın nedeniyle aralarında en az 4 metre olacak şekilde görüştüklerini, hastalığı nereden kaptığına ilişkin fikrinin olmadığını söyledi.

Şen, boğazda yanma, ateş ve titreme şikayetiyle gittiği hastanede yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını kaydetti.

Kendisini evinde izole ettiğini aktaran Şen, verilen ilaçları tarif edildiği gibi kullandığını, aile hekimiyle sürekli irtibatta olduklarını anlattı.

Şen, ilk üç gün ateşinin neredeyse hiç düşmediğini belirterek, "Bunu normal ateş olarak değerlendirmiyorum. Ateşimi ölçtüğümde 37,5-38 derece çıkıyor fakat bir yudum suyu yutmadan boğazlarım kuruyor, yani o kadar farklı bir ateş. İlk üç gün eklem ağrıları, ateş, halsizlik, sırt ağrım hiç durmadı." dedi.

"Konuşmak beni aşırı derecede yoruyor"

Üçüncü günden sonra bir rahatlama olduğunu, dört ve beşinci gün "bu işi bitirdik" dediğini aktaran Şen, şöyle devam etti:

"Sekizinci gün sırt, eklem ve baş ağrısı, bitmeyen öksürük, konuşamaz hale geldim. Sesim neredeyse gitme noktasına geldi, ciğerlerim kopacakmış gibi öksürmelerim başladı. Üç gün kadar bu halim sürdü. Bu arada bu şikayetler devamlı değil, krizler halinde geldi gitti. 10-15 dakika böyleyim, 1 saat normalim. Geceleri sabahlara kadar ateşim hiç düşmedi. Kendime soğuk tamponlar yaptım. Bu arada odada tek başımayım, ev halkından bir destek almadım. Konu hakkında bilgilenmek için de aile hekimimle görüştüm, onun tavsiyelerini uyguladım. Bitti ama 10'uncu günden sonra tomografi çekilme ihtiyacı hissettim. Ciğerlerimde hafif lekeler vardı. Hala üzerinden süreç geçmesine rağmen 10 adımdan sonra yorgunluk ile öksürük devam ediyor, konuşmak beni aşırı derecede yoruyor."

"Evinizde kalın, sağlıkla kalın"

Şen, hastalığın kesinlikle hafife alınmaması gerektiğini vurgulayarak, " 'Ben bu hastalığı hafif atlattım.' ifadesi kimseyi kandırmasın. Bir dakika nefessiz kalın, öksürük sizi bir boğsun ve o ateşi o an yaşayın, ondan sonra ne demek istediğimi anlayabilirsiniz. Tedbirlere harfiyen uyulması gerekiyor. İnsanların ihtiyaç dışında evlerinden gerçekten çıkmamaları lazım. Lütfen evinizde kalın, sağlıkla kalın." diye konuştu.

Karantinada bir odada tek başına bulunmanın psikolojisini anlatmanın zor olduğuna işaret eden Şen, "Ama inanç her şeyden önemli. Allah'a hamdolsun ki her dakika Rabbimize yalvardık, bize dua edenlerin duasını hissettik. 'Yalnızlık Allah'a mahsus.' cümlesini karantinada yaşayanlar biraz daha iyi anlar. Allah her hastaya şifa versin ve bizi duadan eksik etmesin inşallah." ifadelerini kullandı.

Şen, koronavirüsle mücadelede özveriyle görev alan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Ciğerlerim kopacakmış gibi öksürdüm
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Ciğerlerim kopacakmış gibi öksürdüm
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Ciğerlerim kopacakmış gibi öksürdüm
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Ciğerlerim kopacakmış gibi öksürdüm

Yönetim Kurulu, Sakarya, Kasım, Mevla, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Ciğerlerim kopacakmış gibi öksürdüm' - Son Dakika


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