KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Sevdiklerinden uzak durmanın verdiği psikolojik yük, en az hastalığın kendisi kadar ağır" - Son Dakika

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Sevdiklerinden uzak durmanın verdiği psikolojik yük, en az hastalığın kendisi kadar ağır"

03.01.2021 11:01

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenip görevine dönen Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat, "Kendi evinde hapis gibisin.

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenip görevine dönen Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat, "Kendi evinde hapis gibisin. Çocuğun ve sevdiklerinden uzak durmanın verdiği psikolojik yük, en az hastalığın kendisi kadar ağır." dedi.

Hambolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yorgunluk, baş ağrısı ve nefes darlığı şikayeti üzerine yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.

Tedavisine evinde başlandığını ifade eden Hambolat, "İlaçları düzenli kullanmanın tedavimde katkısı çok büyük oldu. Evde izolasyonda olmanın verdiği psikolojik baskı çok yorucu oluyor. Bu süreçte iştah olmadığı için yorgunluk aynı düzeyde artıyor. Tedavimin üçüncü gününden sonra baş ağrısı azaldı fakat yorgunluk kısmı biraz daha uzun sürdü. Beşinci günde yaptırdığım test de pozitif çıktı. İzolasyon süremi 10 gün uzattık. Bu süreç içerisinde bol miktarda sıvı almanın önemi bariz bir şekilde karşıma çıktı." diye konuştu.

Hambolat, izolasyon sürecinin zorluğuna değinerek "Kendi evinde hapis gibisin. Çocuğun ve sevdiklerinden uzak durmanın verdiği psikolojik yük, en az hastalığın kendisi kadar ağır." değerlendirmesini yaptı.

"Erken tanı, tedavi ve kontrollü izolasyon fayda sağladı"

Maske, mesafe ve hijyen kurallarının hastalığa karşı korunmada çok büyük rol oynadığının altını çizen Hambolat, şöyle devam etti:

"Tavsiyem; çok klişe olacak ama maske, mesafe ve hijyen önemli. İmmün sistemini güçlendirecek yiyecekler ve vitamin takviyeleri almak çok önemli. Kişinin dinç kalması adına sağlam yemesi, dinlenmesi ve riskli ortamlardan uzak durmaya çalışması gerekiyor. En ufak bir şikayetle ilgili soru kafamızda oluştuğu esnada en yakın sağlık tesisine başvurmamız gerekiyor. Erken tanı, tedavi ve kontrollü izolasyonun sağlanması süreçte çok fazla fayda sağladığını kendi hayatımda gördüm."

Hambolat, insanların, kendileriyle ilgili tedbirler konusunda bazen rehavete kapılabildiğini belirterek "Kendi adıma en çok korktuğum nokta benden kaynaklı bir bulaşıdan dolayı sevdiklerimin, ailemin ve çevremin zarar görmesi. İnsanlar 'Bana bir şey olmaz' diyebiliyor ama sevdiklerine bir şey olmasının sebebi olmanın yükünü kaldıramaz. Dolayısıyla mümkün mertebe kendimizi korumamız, aslında sevdiklerimizi korumamız noktasında bir sonuca yol açacak. Bunun için mutlaka kendimizi koruyalım ki sevdiklerimize bulaş sebebi olmayalım." ifadelerini kullandı.

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Sevdiklerinden uzak durmanın verdiği psikolojik yük, en az hastalığın kendisi kadar ağır
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Sevdiklerinden uzak durmanın verdiği psikolojik yük, en az hastalığın kendisi kadar ağır
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Sevdiklerinden uzak durmanın verdiği psikolojik yük, en az hastalığın kendisi kadar ağır
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Sevdiklerinden uzak durmanın verdiği psikolojik yük, en az hastalığın kendisi kadar ağır

İl Sağlık Müdürü, Hatay, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Sevdiklerinden uzak durmanın verdiği psikolojik yük, en az hastalığın kendisi kadar ağır' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cayır cayır yanan evde, 90 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi: Erdoğan'ın oyu yüzde 40.7, Mansur Yavaş'ın oyu yüzde 43.9 Memur ve emeklinin maaş zammı yarın açıklanacak enflasyon oranıyla netlik kazanacak Önce dakikalarca yumruk yumruğa kavga ettiler, ardından sarılıp yollarına devam ettiler 2 çocuk annesi çalıştığı restoranı satın alıp hayalini gerçekleştirdi ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Pottinger: Virüs Wuhan'daki hayvan pazarından değil Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz'den mutasyon uyarısı: İki kere önlem alın Exxen'de yer alan hatalar sonrası Acun Ilıcalı açıklama yapmak zorunda kaldı: Aşırı yoğunluktan kaynaklandı
Koronavirüs aşılaması ne zaman başlayacak, aşı ne kadar süre koruyacak? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı Koronavirüs aşılaması ne zaman başlayacak, aşı ne kadar süre koruyacak? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı         
11:06
Tecavüz edip öldürdükleri 2 genci gömen şüphelilerden alaycı ifadeler: İyi çekin Tecavüz edip öldürdükleri 2 genci gömen şüphelilerden alaycı ifadeler: İyi çekin         
10:36
KDK'den sağlık çalışanlarına salgın döneminde yapılan ek ödemeye ilişkin tavsiye kararı KDK'den sağlık çalışanlarına salgın döneminde yapılan ek ödemeye ilişkin tavsiye kararı         
10:19
Türk bilim insanlarından müthiş icat! Evde idrarla yapılan koronavirüs testi 15 saniyede sonuç veriyor Türk bilim insanlarından müthiş icat! Evde idrarla yapılan koronavirüs testi 15 saniyede sonuç veriyor         
09:31
"Aşı olmayan vatan hainidir, onlara kız vermeyeceğiz" diyen Prof. Sönmez'e dava açıldı         
09:03
Cennet hurmasının bu yılki fiyat ve kalitesi üreticinin yüzünü güldürüyor Cennet hurmasının bu yılki fiyat ve kalitesi üreticinin yüzünü güldürüyor         
08:45
The Guardian, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı The Guardian, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "2021'in hikâyesini belirleyecek 12 lider" listesine seçti         
08:17
Kendisine emanet edilen evi soyan kiracı, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı Kendisine emanet edilen evi soyan kiracı, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı         
01:39
Toprağa gömülü olarak bulunan çiftin ölümü ile ilgili korkunç detay! Çok kan akmasın diye leğene koymuşlar Toprağa gömülü olarak bulunan çiftin ölümü ile ilgili korkunç detay! Çok kan akmasın diye leğene koymuşlar         
21:27
Efsane dizi Kurtlar Vadisi, yeni adıyla şubat ayında hayranlarıyla buluşacak Efsane dizi Kurtlar Vadisi, yeni adıyla şubat ayında hayranlarıyla buluşacak         
21:12
Alp Kırşan'ın komşusu genç kadın, elleri kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde evinde ölü bulundu Alp Kırşan'ın komşusu genç kadın, elleri kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde evinde ölü bulundu         
21:09
Şeyma Subaşı, kırmızı süper minisiyle takipçilerini mest etti Şeyma Subaşı, kırmızı süper minisiyle takipçilerini mest etti         
20:40
Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı         
19:29
Traktörünün arka tekerleği çukura düşen çiftçi, tesadüfen Roma dönemine ait toplu mezar buldu Traktörünün arka tekerleği çukura düşen çiftçi, tesadüfen Roma dönemine ait toplu mezar buldu         
13:06
Aldatılan koca eve gelince, kadının sevgilisi camdan atladı Aldatılan koca eve gelince, kadının sevgilisi camdan atladı         
12:46
Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi         
09:51
Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık         
09:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2021 11:26:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Sevdiklerinden uzak durmanın verdiği psikolojik yük, en az hastalığın kendisi kadar ağır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei