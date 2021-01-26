KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Hastalar için geceler sabah olmuyordu, çok zor geçiyordu" - Son Dakika

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Hastalar için geceler sabah olmuyordu, çok zor geçiyordu"

26.01.2021 11:15

Trabzon'da yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek görevine dönen Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, hastalık ve tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Trabzon'da yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek görevine dönen Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, hastalık ve tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı.

KTÜ Rektörlüğüne 14 Ağustos 2020'de atanan Çuvalcı, aralık ayında halsizlik, öksürük ve ateş gibi şikayetleri üzerine 10 Aralık'ta KTÜ Farabi Hastanesinde Kovid-19 testi yaptırdı.

Kendisiyle birlikte annesi, babası, eşi ve 2 çocuğunun da test sonucu pozitif çıkan Çuvalcı, evde tedavi görmeye başladı.

Bir süre sonra tomografisi çekilen Çuvalcı'nın tedavisine hastanede devam edilmesine karar verildi. Farabi Hastanesine yatırılan Çuvalcı, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım servisine kaldırıldı.

Tedavi süreci tamamlanan Çuvalcı, 29 Aralık'ta taburcu edildi. Bir süre de evinde dinlenen Çuvalcı, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Çuvalcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, grip olduğunu düşündüğünü ancak yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.

Çuvalcı, test sonucuna rağmen hastalığı pek fazla önemsemediğini belirterek "Herkesin yakalandığı bir hastalık olduğu için kolaylıkla atlatabileceğimi düşündüm. Göreve geldiğimiz günlerde kutlama ve tebrik ziyaretleri çok yoğundu. Biz de mecburen kapımızı açtık, gelenlerle iletişim kurduk." dedi.

Hastalığı, Ankara'dan gelen misafirlerinden kaptığını dile getiren Çuvalcı, "Şu anda iyiyim elhamdülillah, bir sıkıntım yok. Ancak güçsüzlük ve nefeste biraz sorun yaşıyorum. Merdiven çıkarken ve bayırda eski performansımızı yakalayamadık. Halen ilaç tedavim devam ediyor. Doktorların dediğine göre zamanla inşallah yüzde yüz sağlığımıza kavuşacağız, ben de zamanla düzeleceğimi düşünüyorum." diye konuştu.

"Hastanede insan kendini aciz hissediyor"

Prof. Dr. Çuvalcı, yaklaşık 10 gündür görevine gelerek günde 4 saat makamında çalıştığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nefes almanın bu kadar önemli olduğunu hastanede hissettim. İstediğiniz gibi doya doya nefes alıp vermenin veya bazı aktiviteleri yapmanın kıymetini insan hastanede yatarken anlıyor. Hastanede insan kendini aciz hissediyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın meşhur bir sözü var, 'Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.' Sağlık olmadığında hiçbir şeyin değerinin olmadığını anlıyorsunuz. Allah'tan sağlık, yakınlarınızdan ise dua istiyorsunuz. Orada sadece bunları isteyebiliyorsunuz, hiçbir şey istemiyorsunuz. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin, zor bir süreçti, ağır geçirdim ama şu anda Allah'a şükür iyiyim."

Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadığını ve telefonla kendisini arayan herkese iyi olduğunu söylediğini anlatan Çuvalcı, "Geceleri uyku problemi yaşıyordum ve şunu söyleyebilirim ki hastalar için geceler sabah olmuyordu, çok zor geçiyordu. 3 gece yüz üstü yattım ki ben hayatta yüz üstü yatamam. Salgınla ilgili tedbir almayan insanlara yoğun bakımdaki hastaların ne kadar zor şartlarda nefes aldıklarını göstersek eminim insanlar daha dikkatli olurlar ama insan görmediği şeye inanmak istemiyor." dedi.

Çuvalcı, hastalığın ailesine kendisinden bulaştığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Anne ve babam, yaşlarından dolayı tedbir amacıyla hastaneye yatırıldı. Eşim ve çocuklarım evde tedavi oldu. Benim dışımda ağır geçiren olmadı. Ben de tansiyon hastalığım nedeniyle ağır geçirdiğimi düşünüyorum. Hastanede yatarken en çok annem, babam aklıma geldi. Eğer onlara hak vaki olsaydı çok üzülürdüm. Aynı hastanede olduğumuz için her gün durumları hakkında bilgi aldım."

Bacaklarında kas kaybı olduğu için egzersiz yaptığını dile getiren Çuvalcı, "Akciğerlerimi geliştirmek için çalışıyorum. Hastalık sonrası kalp kaslarında da sorunlar yaşandığını biliyoruz. O nedenle bu hastalığı geçirenlerin mutlaka kardiyoloğa görünmelerini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Aşı da çok önemli"

Kovid-19'u elektrik akımına benzeten Çuvalcı, "Elektrik akımı da görünmüyor ama lamba yandığında görüyoruz. Herkesin bu hastalığa karşı çok dikkatli olması lazım, aşı da çok önemli. İnsanların kendilerini bu hastalıktan koruması lazım ama aşı olmak da gerekiyor. En önemli tedbir yakın temastan kaçınmak, mutlaka maske takmak ve temizliğe dikkat etmek." diye konuştu.

Prof. Dr. Çuvalcı, 1,5 ay görevinden uzak kaldığını, bu süreç içerisinde bazı evrakları elektronik imzayla çözmeye çalıştığını belirterek "Aşı geldi ancak kısa sürede tüm ülkenin aşılanması kolay değil. Öğrencilerimizin de aşılanmasını istiyoruz ama ne zaman olur, bilemiyoruz. Öğrencilerimizle bir an önce buluşmak istiyoruz. Belki final sınavlarını yüz yüze yapabiliriz. Bu konuda çalışmalarımız var." dedi.

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Hastalar için geceler sabah olmuyordu, çok zor geçiyordu
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Hastalar için geceler sabah olmuyordu, çok zor geçiyordu
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Hastalar için geceler sabah olmuyordu, çok zor geçiyordu
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Hastalar için geceler sabah olmuyordu, çok zor geçiyordu

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Hamdullah Çuvalcı, Trabzon, Mevla, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Hastalar için geceler sabah olmuyordu, çok zor geçiyordu' - Son Dakika


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