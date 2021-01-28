Son dakika haberi! KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Koronavirüsü atlatan hemşire, bebeğinden ayrı kaldığı günleri unutamıyor - Son Dakika

Son dakika haberi! KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Koronavirüsü atlatan hemşire, bebeğinden ayrı kaldığı günleri unutamıyor

28.01.2021 11:01

Edinilen son dakika haberine göre Adana'da, yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) 8 aylık bebeğinden ayrı kalarak gördüğü tedaviyle atlatan Çukurova Devlet Hastanesi hemşiresi Halime Yıldız, "Açıkçası çok zor süreçti.

Adana'da, yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) 8 aylık bebeğinden ayrı kalarak gördüğü tedaviyle atlatan Çukurova Devlet Hastanesi hemşiresi Halime Yıldız, "Açıkçası çok zor süreçti. Özellikle küçük bir bebeğiniz varsa çok daha zor atlatıyorsunuz. Balkona çıkıyordum, arada cam vardı, bebeğim elini uzatıyor ve gelmeye çalışıyordu, çok kötüydü." dedi.

Hemşire Yıldız, AA muhabirine, mart ayından bu yana virüsle mücadelede fedakarca görev yapmaya çalıştığını söyledi.

O süreçte hem hastaları hayata bağlayabilmek hem de sevdiklerine virüsü bulaştırmamak için büyük çaba gösterdiğini dile getiren Yıldız, tüm çaba ve önlemlere rağmen sırt ağrısı ve halsizlik şikayeti üzerine yaptırdığı testinin pozitif çıktığını kaydetti.

Test sonucunu öğrendiğinde aklına sadece 8 aylık oğlunun geldiğini gözyaşları içerisinde anlatan Yıldız, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir anda oğlumu o yakalanmasın diye. Şu an hatırladıkça kötü oluyorum. Ambulansla hastaneye geldim. Buraya geldim ve akciğerlere inmişti, astımım da vardı ve hızlı ilerleme gösterdi. Yatış olduğunu söylediler. Bir hafta boyunca hastanede yattım. Bağışıklığımın düşük olması nedeniyle biraz ağır geçirdim. Nefes almakta zorlanıyordum, yoğun şekilde ilaç ve oksijen tedavisi gördüm. Serviste, sağımda solumda ağrısı olan, inleyen insanlar vardı. Ben ilk iki gün iyiydim. Üçüncü günün sonunda ağırlaşan hastaları görünce, 'Ben de böyle olacağım' dedim. Bir bebeğim var küçük, ona bakan biri de yoktu. Ablalarım falan bir şekilde idare etmeye çalıştılar. O an çok kötü oldum. Zaten, üzüldükçe bağışıklığınız biraz daha düşüyor. Bebeğim için toparlanmam gerektiğini düşündüm. Bu sayede tedaviye daha hızlı adapte oldum."

Yıldız, hastanedeki tedavisinin ardından 14 gün de evde karantinada kaldığını, bu süreçte çocuğuna dokunamadığı ve onu emziremediği belirtti.

Oğlunun kaldığı odaya gelmesinin yasak olduğunu ifade eden Yıldız, "Kapının önüne bir şeyler konuyor, onları yiyor, içiyordum, bebek de sürekli gelmek istiyor. Açıkçası çok zor süreçti. Özellikle küçük bir bebeğiniz varsa çok daha zor atlatıyorsunuz. Balkona çıkıyordum, arada cam vardı, bebeğim elini uzatıyor ve gelmeye çalışıyordu, çok kötüydü." diye konuştu.

Evdeki 14 günlük karantinanın ardından yaptırdığı testin negatife dönmesiyle sevinç çığlığı atarak hemen oğluna sarıldığını aktaran Yıldız, "Psikolojik olarak çok kötü etkilendim. Bazı insanlar 'Ne olacak, olur atlatırız' düşüncesinde hareket ediyorlar, asla öyle değil. Çok farklı bir psikoloji. Bu yüzden maskeyi ağızlarından çıkarmasınlar ve gerekmedikçe kalabalıklara girmesinler." ifadesini kullandı.

"Psikolojik olarak ağır oldu"

Hastanenin pandemi servisinde veri giriş personeli olarak görev yapan Serkan Elipe de şiddetli eklem ağrısı şikayetiyle yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını dile getirdi.

Kendisinden önce anne ve babasının rahatsızlandığını aktaran Elipe, "Annem serviste tedavi gördü, babam da yoğun bakımda. Onlar çok ağır atlattılar. Ben de onlardan sonra rahatsızlandım. Evde 10 gün izolasyonda kaldım psikolojik açıdan ağır oldu." dedi.

Elipe, salgın nedeniyle çok sayıda kişinin bir nefes alabilmek için çabaladığını vurgulayarak, herkesin sevdikleri için mutlaka kurallara uymasını istedi.??????

Son dakika haberi! KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Koronavirüsü atlatan hemşire, bebeğinden ayrı kaldığı günleri unutamıyor
Son dakika haberi! KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Koronavirüsü atlatan hemşire, bebeğinden ayrı kaldığı günleri unutamıyor
Son dakika haberi! KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Koronavirüsü atlatan hemşire, bebeğinden ayrı kaldığı günleri unutamıyor
Son dakika haberi! KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Koronavirüsü atlatan hemşire, bebeğinden ayrı kaldığı günleri unutamıyor

Devlet Hastanesi, Çukurova, Adana, Mart, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberi! KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Koronavirüsü atlatan hemşire, bebeğinden ayrı kaldığı günleri unutamıyor - Son Dakika


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