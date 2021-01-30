KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Torunlarım geldiği zaman camdan görüşüyordum" - Son Dakika

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Torunlarım geldiği zaman camdan görüşüyordum"

30.01.2021 11:33
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR -

İki kez yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 71 yaşındaki Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Ahmet Övüç, hasta olduğu dönemde yaşadıklarını anlattı.

İki kez yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 71 yaşındaki Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Ahmet Övüç, hasta olduğu dönemde yaşadıklarını anlattı.

Övüç, AA muhabirine, daha önce stres nedeniyle beyin kanaması geçirdiğini ve 11 gün yoğun bakımda kaldığını söyledi.

"Herkes öldü diye beklerken sağ çıktığını" dile getiren Övüç, şöyle konuştu:

"Yiyecek ekmeğimiz, içecek suyumuz varmış. Allah'a şükürler olsun ki tekrar ayağımızın üzerine dikildik. Esnafımıza hizmet etmeye başladık. Bu süreçte periyodik kontrol ve tedavi için gittiğim hastanede Kovid-19'a yakalandığımı öğrendim."

Övüç, doktorların yaptığı tetkikler sonucu daha önce de bu hastalığa yakalandığının ve haberi olmadan atlattığının ortaya çıktığını dile getirerek, "İkinci kez yakalandığım dönemde sık öksürük vardı. Hacılar ilçesinde bulunan müstakil evimde 14 gün karantinaya aldılar. Evden dışarı çıkmadım. Elimden geldiği kadar bu hastalığı başkasına bulaştırmamaya çalıştım." diye konuştu.

Sokağa atılan maskeleri toplamış

Virüse nasıl yakalanmış olabileceğini çok düşündüğünü kaydeden Övüç, "Yolumun üstünde sokağa atılmış çok maske vardı. Ben de bunları ipinden topladım ve çöpe attım. Ardından Kovid oldum. Bu nedenle hastalığa yakalandığımı sanıyorum. Başka hiç kimse ile temas etmedim. Kovid'li biriyle temasta bulunmadım." diye konuştu.

Övüç, eşiyle birlikte yaşadığını belirterek, "Kovid olduğum dönemlerde torunlarım geldiği zaman camdan görüşüyordum. Tek başıma bir odada yaşamak zorunda kaldım. Çok şükür atlattım." dedi.

Virüsü ailesinden kimseye bulaştırmadığı için mutlu olduğunu ve zor günleri geride bıraktığını vurgulayan Övüç, maske, mesafe ve temizliğin önemine dikkati çekti.

KESOB Başkanı Ahmet Övüç, "Düğünler, asker uğurlamaları, otellerdeki eğlenceler oluyor. Bunlara katılmamalıyız. İnşallah Kovid geçecek. Hastanelerde bir ara yer yoktu. Günlük vaka sayısı düşüyor, aşımız da geldi. Aşıyı olmamazlık yapmayacağız. Aşımızı olacağız, tedbirimizi alacağız, takdiri Allah'a bırakacağız." ifadelerini kullandı.

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Mevla, Ölü, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Torunlarım geldiği zaman camdan görüşüyordum' - Son Dakika


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