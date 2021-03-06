KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Tedbirlere uymayanlar Kovid-19 hastalarını görmediği için sonucu tahmin edemiyor" - Son Dakika

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Tedbirlere uymayanlar Kovid-19 hastalarını görmediği için sonucu tahmin edemiyor"

06.03.2021 11:05
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR -

Erzurum Şehir Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü'nde görevli Uzm. Dr. Sedef Gülçin Ural, yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yendikten sonra yoğun bakım servisinde virüsle mücadele ederek hastalara "nefes" olmaya devam ediyor.

Erzurum Şehir Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü'nde görevli Uzm. Dr. Sedef Gülçin Ural, yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yendikten sonra yoğun bakım servisinde virüsle mücadele ederek hastalara "nefes" olmaya devam ediyor.

Evli ve bir çocuk annesi Ural, geçen yıl temmuzda Kovid-19'a yakalandıktan sonra bir gece hastanede yoğun bakımda kaldı, ardından 25 gün evinde tedavi süreci geçirdi.

Astımı bulunan ve hastalık sürecinde kas ve kemik ağrısı ile nefes sorunu yaşayan Ural, tedavisi sonrası hastanenin yoğun bakım servisindeki görevine döndü.

Ural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgının başlangıcından itibaren korunma yöntemlerini maksimum düzeyde uygulayarak görevini sürdürmeye çalıştığını söyledi.

Salgın sürecinde yaşadığı yorgunluk ve bağışıklık sisteminin zayıflamasından dolayı Kovid-19'a yakalandığını anlatan Ural, "Tedavi sürecimi en az hasarla atlattım. Sonraki 2-2,5 ay efor kapasitemde ciddi azalma yaşadım. Ciddi bir öksürük periyodu oldu. Kendime, maske, mesafe ve hijyene dikkat ederek iyileştim." ifadelerini kullandı.

Ural, Kovid-19 ile mücadelede sürekli yoğun bakım servisinde çalıştığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Hastane çıkışı evde oğlum ve eşimden bağımsız olarak tek bir odada kaldım, kendimi izole ederek tedavime devam ettim. Yoğun bakımda çalıştığım için hastaların solunum cihazına bağlanma serüvenini biliyorum. Bu süreç çok kötü bir periyot. Ben de entübe olurum, solunum cihazına bağlanır mıyım, oğlumu bir daha görebilir miyim diye çok korktum. En çok da oğlum aklıma geldiğinde çok korktum. Evde tedavi sürecimin devam ettiği 25 gün onlardan ayrı olmak çok zordu. Oğluma yaklaşmamam gerektiğini bilmek, ona sarılamamak ve öpememek beni çok zorladı."

"Yoğun bakıma gelme ihtimallerini düşünsünler"

Vatandaşların kendileri kadar yakınları için de mücadele etmesi gerektiğini vurgulayan Ural, "maske", "mesafe" ve "hijyen"in çok basit kelimeler olmadığını söyledi.

Hastalığın ciddiyeti ve sonuçlarının düşünülerek davranılması gerektiğine işaret eden Ural, şunları kaydetti:

"Herkesin maksimum düzeyde kurallara itina göstermesi gerekiyor. Sadece kendileri için değil en sevdikleri ve herkes için bunları yapmaları gerekiyor. Tedbirlere uymayanlar buradaki hastaları görmedikleri için sonucu tahmin edemiyor olabilir ama sevdiklerinden uzak kalacakları 20 gün bile bir ömür gibi geçecek, unutmasınlar. Kovid-19'u asla hafife almamaları gerektiğini unutmasınlar. Yoğun bakıma gelme ihtimallerini düşünsünler. Kendileri değilse bile en sevdikleri buraya gelebilir."

Ural, insanların ihmalleri yüzünden yakınlarını bir daha göremeyebileceklerine dikkati çekerek, "Hastanede Kovid-19 hastasıyla görüşme imkanı yok, hiç görmeden hastasını kaybeden bir sürü hasta yakını var. Kurallara uymayanların onları akıllarına getirmeleri bile yeterli." diye konuştu.

Şehir Hastanesi, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Tedbirlere uymayanlar Kovid-19 hastalarını görmediği için sonucu tahmin edemiyor' - Son Dakika


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