KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Kemiklerimin lime lime doğrandığını hissettim" - Son Dakika

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen sağlık çalışanı Özgül Erez, hastalık ve tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı Hastane Hizmetleri biriminde çalışan Erez, AA muhabirine, test yaptırmadan önce gribal semptomlarının ortaya çıktığını söyledi.

Çevresindeki pozitif kişilerle temasını öğrendikten üç gün sonra 4 Aralık 2020'de yaptırdığı testin pozitif çıktığını belirten Erez, filyasyon ekibinin kendisini arayarak bilgi verdiğini aktardı.

Erez, hemen evde izolasyona girdiğini aktararak, "Eşim ve kızımın da test sonucu pozitif çıktı. Üçümüz de 10 günlük izolasyon sürecini evimizde geçirdik. İlk üç gün aşırı eklem ağrıları yaşadım. Bende kas romatizmasının bir çeşidi bulunuyor. Bununla beraber eklem ve kas ağrılarım oldukça fazlaydı. Ateş nöbetlerim olmadı ama halsizlik, iştahsızlık şikayetlerim oldu. Üç gün boyunca yataktan kalkamadım." dedi.

Kendisinden önce eniştesi ve ablasının da Kovid-19'u çok ağır geçirdiğini anlatan Erez, bu durumdan olumsuz etkilediğini ifade etti.

Solunum sıkıntısı yaşayacağı endişesine kapıldığını söyleyen Erez, "Sağlıkçı bir hasta olarak kendimi ciddi anlamda dinledim. 10 gün sonra izolasyon süresi bitti. Yaşadığım sıkıntılar hafifledi. 2,5 ay aradan sonra yeniden tat ve koku hissedebildim. Gözün kapalı bir şey yiyecek olsan tadını anlayamıyorsun, ne yediğini bilmiyorsun." diye konuştu.

"Hiç kimse 'bana bir şey olmaz' demesin"

Erez, hastalık sürecinde yaşadığı sıkıntılara ilişkin şunları kaydetti:

"Baltayla odun kırılır ya kemiklerimin lime lime doğrandığını hissettim. Kolumu kaldırırken dahi yardım istediğimi biliyorum. Yoğun bakım sürecinde olanlar, nefes açlığı çeken hastalarımız var. Herkesin buna dikkati etmesi gerekiyor. Rabbim hiç kimseyi o duruma düşürmesin. Çünkü büyük sıkıntılı süreç geçiriyor insanlar. İnsanın ruhunun bedenden ayrılması nasıl bilmiyorum ama gerçekten sanki sınıra kadar gidip tekrar geri gelmek gibi bir durum. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini üzerine basarak söylemek istiyorum. Hiç kimse bana bir şey olmaz demesin. Bu, hiçbir şekilde göz ardı edilecek bir durum değil."

Maske, mesafe ve hijyen kurallarının çok önemli olduğunun altını çizen Erez, kalabalık ortamların mutlaka havalandırılması gerektiğine dikkati çekti.