KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Bildiğimiz bütün hastalıklardan daha ağır ve sancılı geçen bir süreç" - Son Dakika

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Bildiğimiz bütün hastalıklardan daha ağır ve sancılı geçen bir süreç"

28.03.2021 10:59

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenip görevine dönen Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servis hemşiresi Merve Köksal ve aynı serviste doktor Eray Polat, hastalıkla mücadelelerinde yaşadıklarını anlattı.

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenip görevine dönen Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servis hemşiresi Merve Köksal ve aynı serviste doktor Eray Polat, hastalıkla mücadelelerinde yaşadıklarını anlattı.

Merve Köksal, AA muhabirine, serviste çalıştığı sırada Kovid-19'a yakalandığını, ilk günlerde boğaz ağrısı, terleme ve halsizlik yaşadığını söyledi.

Hastalığı 14 gün evde tedaviyle atlattığını belirten Köksal, "Pandemiyle savaşan hemşirelerden biriyim. Ben başından beri korkuyordum. Pandemi başladığından bu yana bir sağlık çalışanı olarak çalışmaya devam ediyorum." dedi.

Köksal, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tüm sağlık çalışanları olarak virüse çok fazla maruz kaldıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Her ay Sağlık Bakanlığının önerisiyle test verdik. Ufacık bir belirti olursa kendimizden korktuk. Toplamda ben 13 defa test yaptım. Bunun 7'ncisi pozitif çıktı. Çok korktum. Etrafımda virüs henüz bu kadar yaygın değildi. İki günde üçüncü pozitif olan hemşireydim. İnsanlar geçmiş olsun demek için arıyorlardı. Ben 'Birine bulaştırdım mı?' diye çok korkuyordum. Telefonları hep korkuyla açtım. Bu hastalığın psikolojik etkisi çok büyük. Bildiğimiz bütün hastalıklardan daha ağır ve sancılı geçen bir süreç. Belki fiziksel olarak daha rahat atlatabiliyorsunuz ama psikolojik etkileri çok farklı. Sadece akciğerleri değil bütün vücut sistemlerini etkileyebilen agresif seyredebilen bir virüs."

Salgınla mücadelenin devam ettiğini aktaran Köksal, "Öncelikle insanların tedbirlere uymalarını, hijyene, maske ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini öneriyorum. Aşı hakkında tereddüt etmemelerini özellikle istiyorum. Rehavete kapılmasınlar, halen pandemiyle savaşıyoruz." şeklinde konuştu.

"Sırtım ağrıyordu ve bu çarpıntı hissi oluşturuyordu"

Acil servis doktoru Eray Polat da belirtiler üzerine yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını dile getirdi.

Test sonucunu öğrenir öğrenmez evde 14 günlük tedavi sürecinin başladığını anlatan Polat, şunları kaydetti:

"Sürecin başından beri en çok korktuğum şey aileme bulaştırmaktı. Burada astronot gibi giyinip kendimizi öyle koruyorduk. Hastalığım süresi boyunca sırtım ağrıyordu ve bu çarpıntı hissi oluşturuyordu. Birçok hastalıktan daha şiddeti bir durumu yaşadık. Bir yandan ben bu hastalığı atlatırken babam yataktan kalkamıyordu. Psikolojik olarak çok rahatsızdım. Her sabah uyandığım zaman 'Bugün zatürre olacak mıyım?' diye akciğerimi dinliyordum. Yanı başımdaki babam çok ağır atlattı, yataktan kalkamadı. Hala babamın rahatsızlıkları var."

Polat, herkesten maske, mesafe ve temizlik kuralları konusunda duyarlı olmasını istedi.

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Bildiğimiz bütün hastalıklardan daha ağır ve sancılı geçen bir süreç
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Bildiğimiz bütün hastalıklardan daha ağır ve sancılı geçen bir süreç
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Bildiğimiz bütün hastalıklardan daha ağır ve sancılı geçen bir süreç
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Bildiğimiz bütün hastalıklardan daha ağır ve sancılı geçen bir süreç

Devlet Hastanesi, Acil Servis, Çukurova, Pandemi, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Bildiğimiz bütün hastalıklardan daha ağır ve sancılı geçen bir süreç' - Son Dakika


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