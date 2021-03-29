KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Yatmaktan kaslarım erimişti" - Son Dakika

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığı nedeniyle ağabeyini kaybeden, kendisi de 30 gün yoğun bakımda solunum cihazına bağlı tedavi gören Şeref Vardar, bu süreçte yaklaşık 32 kilo verdiğini, kaslarının eridiğini, hastalığın etkilerini halen hissettiğini söyledi.

Konak ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki bir çocuk babası Şeref Vardar'ın, geçen yıl eylül sonunda yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Evinde karantinaya giren Vardar, nefes darlığı başlamasının ardından yakınları tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yoğun bakım servisinde 45 gün kalan Vardar, 30 gün boyunca solunum cihazına bağlı tedavi gördü.

Kovid-19 teşhisi konulan ağabeyi Hakkı Vardar ise aynı dönemde vefat etti. Vardar, ağabeyinin vefatını hastaneden taburcu olunca öğrendi.

Hastalık sürecinde büyük sıkıntılar yaşayan Vardar, "Kovid-19 yine bulaşır" korkusuyla evinden dışarı çıkmıyor.

"Yatmaktan kaslarım erimişti"

Şeref Vardar, AA muhabirine, yaşamı boyunca sağlığına çok dikkat ettiğini, Kovid-19'a yakalanıncaya kadar hiçbir sağlık sorunu yaşamadığını söyledi.

Yoğun bakımda tedavisi başladıktan 2 gün sonra solunum cihazına bağlandığını belirten Vardar, "Benim için hayatımın en zor 45 günüydü. 30 gün yaşamımı solunum cihazına bağlı olarak sürdürdüm. Doktorların mücadelesi sayesinde yeniden sağlığıma kavuştum. Bir daha Kovid-19 olmaktan korkuyorum." diye konuştu.

Kilo kaybettiğini de aktaran Şeref Vardar, "Yoğun bakıma 100 kilo girdim, 68 kilo olarak çıktım. Yatmaktan dolayı kaslarım erimişti. Kovid-19, hastalığı geçiren birçok kişide iz bırakıyor. Bende de hastalığı geçirmeme rağmen nefes darlığı devam ediyor." dedi.

Kovid-19 tedbirlerinin önemine işaret eden Vardar, şunları kaydetti:

"Önlemlere uyulmadığı taktirde bu hastalık herkese bulaşıyor. İnsanlarımız maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etsin. Benim sigaram, içkim ve daha önce hastalığım olmadığı halde ben bu süreci zor atlattım. Bu hastalığın bir tedavisi yok. Sağlık çalışanlarımızın mücadelesine şahitlik ettim. Kendimi şanslı hissediyorum. En azından yaşıyorum. Yaşlılarımızın Kovid-19 hastalığından kendilerini koruduklarını gözlüyorum ama gençler önlemlere dikkat etmiyor. Maskeleri çene altlarında dolaşıyorlar."

"Hastamız uyguladığımız tedavilere olumlu yanıt verdi"

SBÜ İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Cenk Kıraklı ise hastaneye getirildiğinde Vardar'ın hayati tehlikesinin bulunduğunu ifade etti.

Vardar'ı sağlığına kavuşturmak için mücadele ettiklerini vurgulayan Kıraklı, şöyle konuştu:

"Onu entübe ettik. Solunum cihazıyla istediğimiz düzelme olmayınca onu son çare olarak ECMO dediğimiz yapay kalp ve akciğer destek cihazına bağladık. Hastamız uyguladığımız tedavilere olumlu yanıt verdi. Bir hekim olarak uzun süre cihaza bağlandıktan sonra hastamızın uyanıp sağlığına kavuşması bizleri çok mutlu etti. Kovid-19 çok tehlikeli bir hastalık. Bazı hastalarımız çok ağır geçiriyor. Aynı aileden kayıplar yaşanıyor. Hastalıkla mücadelede en önemli koruma yöntemi tedbirlere uymak."