KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenen doktor çift "pişman olmamak için kurallara uyun" çağrısı yaptı - Son Dakika

Muş'ta, aldıkları tüm önlemlere rağmen yakalandıkları yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen doktor çift, hastalık sürecinde insanların çektiği ağrıları, yaşadıkları acıları daha iyi anladıklarını söyledi.

Muş Devlet Hastanesi Kovid-19 yoğun bakım servisinde görev yapan anestezi uzmanı Dr. Beyza Yeşiloğlu ve acil tıp uzmanı Dr. Önder Yeşiloğlu, virüs bulaşan hastalarını iyileştirebilmek için canla başla çalışıyor.

Beyza Yeşiloğlu, AA muhabirine, insanların evlerinden korkarak çıktığı Kovid-19 sürecinde tüm sağlık çalışanlarının, hastaların tedavilerinin aksamaması için fedakarca görev yaptığını anlattı.

Tüm önlemlere rağmen eşiyle Kovid-19'a yakalandıklarını kaydeden Yeşiloğlu, şöyle devam etti:

"Geçen eylül ayında rahatsızlandık. Eşim çok ağır geçirdi ve serviste tedavi görmek zorunda kaldı. Çok şükür sağlığına kavuşarak taburcu oldu. İyileştikten sonra hastaları daha iyi anladık. Nefes almakta zorlandık ve vücuttaki ağrıyı biz de hissettik. Hastalara daha empatiyle yaklaştık. Nefes alamayan hastalarımız oldu. Bu hastaları şifayla taburcu ettiğimizde yaşadığımız mutluluğu tarif edemeyiz. Şu an en etkili korunma yöntemimiz maske, mesafe ve hijyen. Yoğun bakımdaki hastalar nefes zorluğu çektiğinde 'keşke daha çok dikkat etseydim, keşke maske taksaydım' diyorlar. Bu pişmanlığı yaşamamak için mutlaka maskemizi düzenli bir şekilde takmamız gerekiyor."

İyileştikten sonra göreve döndüklerini ve eşiyle omuz omuza vererek hastaların iyileşmesi için çaba gösterdiklerini dile getiren Yeşiloğlu, "Kovid-19 çok riskli ve ölümcül bir hastalık. Bu hastalığın son aşaması yoğun bakım ünitesi. İnsanları yoğun bakım ünitesine yatırmamak için elimizden geldiğince gayret ediyoruz. Ancak bazı hastalarımız yoğun bakım sürecini kabullenemiyor. Burada istemediğimiz sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Toplumun sağlığının korunması için herkesin kurallara uymasını istiyoruz." diye konuştu.

"Bu hastalık genç yaşlı, iyi kötü ayrımı yapmıyor"

Dr. Önder Yeşiloğlu ise yoğun bakımda çalışırken aldığı önlemlere, giydiği koruyucu kıyafetlere rağmen hastalandığını ve yatarak tedavi gördüğünü aktardı.

İyileştikten sonra hastalığa hem bir doktor hem de bir hasta gözüyle bakmaya başladığını vurgulayan Yeşiloğlu, şunları söyledi:

"Hastaların nefes açlığını, öksürüğün verdiği rahatsızlığı, o şiddetli kas ağrılarını ne kadar yoğun hissettiklerini iyi anlıyorum. İyileştikten sonra hastalara nefes olabilmek için işimizin başına döndük. İnsanların rehavete kapılmamaları lazım. Kovid-19 dünya genelinde etkisini sürdürüyor. Herkesin kurallara dikkat etmesi gerekiyor. Bazı insanlar Kovid-19 olduklarını söylediğimizde inanmak istemiyor. Hastaların gözünde o pişmanlığı görebiliyoruz, 'keşke maske taksaydım' diyorlar. Bu hastalığın çok kötü sonuçlara ulaşacağını biliyoruz. O nefes açlığını iyi biliyorum. Kötü bir süreç atlattık eşimle. Hastalığımızın bitmesinden sonra bölümlerimize dönüp çalışmaya devam ettik. Bu hastalık genç yaşlı, iyi kötü ayrımı yapmıyor. İnsanların bunun bilincine varması lazım."