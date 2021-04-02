KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Hastanede yattığım 12 gün boyunca kendimden haberim olmayacak kadar hastaydım" - Son Dakika

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Hastanede yattığım 12 gün boyunca kendimden haberim olmayacak kadar hastaydım"

02.04.2021 11:17
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR -

Erzurum'da, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen hemşire Fatma Toksoy ile diyaliz hastası Ahmet Çelik hastalık döneminde yaşadıkları zorlukları anlattı.

Erzurum'da, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen hemşire Fatma Toksoy ile diyaliz hastası Ahmet Çelik hastalık döneminde yaşadıkları zorlukları anlattı.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinin Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezinde görev yapan ve 26 yıldır hemşire olan 44 yaşındaki Fatma Toksoy, AA muhabirine, pandemi hastanesi olarak hizmet veren Erzurum Şehir Hastanesinde hemşire eşi Özer Toksoy'un Kovid-19 olması sonucu 3 çocuğuyla hastalığa yakalandıklarını söyledi.

Ailesinin evde karantinaya girdiğini ifade eden Toksoy, "Çok şükür aldığımız desteklerle hastalığı çocuklar ve eşim hafif atlattı. Hastalığı en ağır ben geçirdim. Bir süre hastanede tedavi gördüm. Öksürük, nefes alma ve eklem ağrısı problemleri çok uzun sürdü. Daha önce böyle ağrı ve sızı yaşamadım. Kovid-19 testimiz negatife döndükten 2-3 ay sonra eklem ağrıları ve solunum sıkıntım devam etti." dedi.

Toksoy, salgın sürecinde evde çocuklarına hassasiyetle yaklaştıklarını aktardı.

"Çocuklara 'bizden uzak durun, çok yaklaşmayın' demek çok zor geliyordu"

Bulaş riskinden dolayı eve gittiklerinde uzun süre çocuklarına dokunamadıklarını dile getiren Toksoy, hastalık sürecinde yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Çocuklara dokunamamak çok zor duygu, işimizi severek yapıyoruz. Sağlık çalışanı olduğumuzdan çocuklarımızın bu hastalığa yakalanması kötü oldu. Çocuklar hastalık nedeniyle haftalarca dışarı çıkamadı, sürekli evde kaldılar ve psikolojileri bozuldu. Uzun süre ayrı odalarda kaldık. Çocuklar salgın döneminde en çok sağlıkçı çocuğu olmanın dezavantajını yaşadı. Vicdan azabı duyuyorsunuz, meslek seçmek bizim tercihimizdi, onların değil. Çocuklara 'bizden uzak durun, çok yaklaşmayın' demek çok zor geliyordu."

Toksoy, hastalık döneminin çok yıpratıcı olduğunu belirterek, salgın riskinin ve zorlu sürecin halen devam ettiğini ifade etti.

Hastalığa tekrar yakalanma ihtimallerini olduğunu aktaran Toksoy, "Sağlıkçılar çok yıprandı ve yıpranmaya devam ediyor. Bu süreçte insanların kurallara uymaması ve hassasiyet göstermemesi bizi ayrıca üzüyor. Hayatını kaybeden onca sağlık çalışanı ve insan oldu. Bu hastalık yakaladığı kişilerde kalıcı hasarlar bırakıyor, bunları görüp daha hassas davranmalıyız. Sorumsuzca hareketler tüm toplumu etkiliyor. " diye konuştu.

Toksoy, maske, mesafe ve hijyen kurallarına daha sıkı riayet edilmesini istedi.

"Fatma hemşire kıl payı hayata tutundu"

Aynı serviste görevli hemşire Derya Atmaca da Kovid-19'a çok yakın arkadaşlarının yakalandığını anlatarak, "Fatma hemşire süreci çok ağır atlattı, acil serviste ciddi solunum sıkıntısı yaşadı, bir süre tedavi gördü, kıl payı hayata tutundu. Salgın döneminde herkes tedirgin oldu ancak umut var. Virüsün yayılmasını önlemenin tek yolu, maske, mesafe ve hijyen. Gevşeme olmadan tedbirleri elden bırakılmayalım." dedi.

Kovid-19'u yenen 73 yaşındaki 3 çocuk babası diyaliz hastası İsmail Çelik de bir süre önce evdeyken ateş şikayetiyle kaldırıldığı hastanede Kovid-19 olduğunu dile getirdi.

Hastanede 12 gün boyunca tedavi gördüğünü ve bu sürecin çok zor geçtiğini anlatan Çelik, "Hastanedeki 12 gün boyunca kendimden haberim olmayacak kadar hastaydım. Eşim beni görmeye gelmiş, haberim olmamış, o derece hastalığı ağır atlattım. En fazla öksürük ve ateş çok rahatsız etti. Allah'a şükür aldığımız tedaviler sonucu hastalığı atlattım." diye konuştu.

Çelik, hastalığın dışarıdan kendisine bulaştığını anlatarak, "Cuma namazı için evden çıktım muhtemelen oradan bulaştı. Maskesiz gezenleri gördüğümde insanları uyarıyorum. Bazıları 'sana mı kalmış' dese de uyarmaya devam edeceğim. Herkes kurallara uyup maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmeli, tedbirleri elden bırakmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Atatürk Üniversitesi, Ahmet Çelik, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Hastanede yattığım 12 gün boyunca kendimden haberim olmayacak kadar hastaydım' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

"Türkiye'de salgını bitirecek" yorumları yapılan yerli aşının mutasyona karşı da etkili olduğu kanıtlandı TFF Başkanı Özdemir, F.Bahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili yaptığı başvuruda kararı açıklayacaklarını bildirdi TFF Başkanı Özdemir, F.Bahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili yaptığı başvuruda kararı açıklayacaklarını bildirdi Koronavirüse karşı yeni önlem! Burun maskeleri işe yarıyor mu? Koronavirüse karşı yeni önlem! Burun maskeleri işe yarıyor mu? Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 449 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 449 liradan işlem görüyor ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın A Milli Takım'ın futbolcularına dağıtılan primler dudak uçuklattı, yeni bir prim tartışması daha doğdu A Milli Takım'ın futbolcularına dağıtılan primler dudak uçuklattı, yeni bir prim tartışması daha doğdu Saldırı hazırlığında bulunan teröristlerin vurulma anı kamerada! Saldırı hazırlığında bulunan teröristlerin vurulma anı kamerada! Arka Sokaklar'daki bir sahne avukatları ayağa kaldırdı! 70 baro başkanı diziyi RTÜK'e şikayet etti Arka Sokaklar'daki bir sahne avukatları ayağa kaldırdı! 70 baro başkanı diziyi RTÜK'e şikayet etti
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'a soruldu: Merkez Bankası 15 Nisan'da nasıl bir faiz kararı verecek? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'a soruldu: Merkez Bankası 15 Nisan'da nasıl bir faiz kararı verecek?         
11:47
Biden ilk Kabine toplantısını gerçekleştirdi! Çekildikleri fotoğrafta birden fazla dikkat çeken detay var Biden ilk Kabine toplantısını gerçekleştirdi! Çekildikleri fotoğrafta birden fazla dikkat çeken detay var         
11:42
Mart ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Nisan'da yapılacak Mart ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Nisan'da yapılacak         
11:10
Kadro oluşturmakta zorlanan Sergen Yalçın, Kasımpaşa ve Alanya maçları için yeni formüller hazırladı Kadro oluşturmakta zorlanan Sergen Yalçın, Kasımpaşa ve Alanya maçları için yeni formüller hazırladı         
10:58
Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri         
10:42
Cenazede haklarını helal etmedikleri patronlarının yüzünden hacizlik oldular Cenazede haklarını helal etmedikleri patronlarının yüzünden hacizlik oldular         
10:28
16 bıçak darbesiyle hamileyken öldürülen Sezen'den geriye gelinlikli fotoğrafı kaldı 16 bıçak darbesiyle hamileyken öldürülen Sezen'den geriye gelinlikli fotoğrafı kaldı         
10:06
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu         
09:42
Kız kavgası kanlı bitti! 16 yaşındaki genç, 17 yaşındaki genci sokak ortasında çekip vurdu Kız kavgası kanlı bitti! 16 yaşındaki genç, 17 yaşındaki genci sokak ortasında çekip vurdu         
09:19
Türkiye'de vaka sayısı 40 bini geçti, alarm zilleri çalmaya başladı! Uzmanlardan Türkiye'de vaka sayısı 40 bini geçti, alarm zilleri çalmaya başladı! Uzmanlardan "tam kapanma" uyarısı         
08:56
Kurdaki spekülatif artış sonrası Erdoğan çağrı yaptı, 6 günde rekor satış gerçekleşti Kurdaki spekülatif artış sonrası Erdoğan çağrı yaptı, 6 günde rekor satış gerçekleşti         
08:30
Survivor 2021'de ünlüler takımına eleme şoku! Yarışmaya veda eden ünlü oyuncu gözyaşlarına boğuldu Survivor 2021'de ünlüler takımına eleme şoku! Yarışmaya veda eden ünlü oyuncu gözyaşlarına boğuldu         
07:23
Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti         
23:27
Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti         
20:53
Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma         
17:46
Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı         
13:49
Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı         
13:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2021 11:59:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Hastanede yattığım 12 gün boyunca kendimden haberim olmayacak kadar hastaydım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei