KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Sırtımdan sanki kanatlarım çıkacak gibi hissettim" - Son Dakika

Adana'da yakalandıkları yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen Seyhan Devlet Hastanesi Marsa Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi ebeleri Suna Taşdurmaz, Nesrin Kara ve Hacer Çaylı, hastalık döneminde yaşadıklarını anlattı.

Ebe Suna Taşdurmaz, AA muhabirine, vücudunda ağrılar hissetmesi üzerine yaptırdığı testin pozitif çıktığını söyledi.

Ailesinden 7 kişinin daha Kovid-19 olduğunu kaydeden Taşdurmaz, şöyle konuştu:

"Ailem Kovid-19 olmuştu, bana annemden bulaştı. İlk aşıdan 15 gün sonra Kovid-19 geçirdim. Hafif geçirdim, ailemden annem ağır geçirdi. O bir hafta hastanede yattı. Onun dışında ben ve kardeşlerim hafif atlattık. Annemin ciğerlerine inmişti. Onu bir hafta hastanede yatırdık, tedavi gördü. İnsanların maske, mesafe ve hijyene dikkat etmeleri gerekiyor."

Nesrin Kara da geçen yıl aralık ayında ailesiyle Kovid-19'a yakalandığını belirtti.

Ağrılarının olması üzerine test yaptırdığını ifade eden Kara, şunları anlattı:

"Çok sırt ağrım ve halsizlik vardı. Test yaptırdığımda pozitif çıktı. Ailemin de aynı şekilde. Psikolojik olarak bizim için zor bir süreçti. 'Aileme hastalığı ben mi getirdim? Dikkat etmedim mi? Ayrı odadayız, aileme gece bir şey olursa.' gibi korkularım oldu. Hem fizyolojik hem de psikolojik olarak çok zor geçti. Annem ve babamın da ağrıları çok oldu. Kendim için değil ama ailem için çok korktum. Dikkat edelim, maskemizi takalım, sosyal mesafeyi koruyalım. Aşı sıramız geldiğinde aşımızı olalım. El hijyenimize dikkat edelim. Sağlık çalışanı olarak diyeceklerim bunlar."

"O kadar şiddetli bir ağrı ki tarifi yok"

Hacer Çaylı ise hastanede nöbetçi olduğu bir gün kendisinde Kovid-19'un şiddetli baş ve sırt ağrılarıyla başladığını aktardı.

Nöbeti bittikten sonra test yaptırdığını belirten Çaylı, "Eve gittiğimde ailemle karantina uyguladım, yatak odasına geçtim. Akşamında pozitif sonucum geldi. O anı unutamıyorum, eşim ve oğlum kapıdan sadece kafalarını uzatıp 'Testin pozitif çıkmış, ne yapacağız şimdi?' diyerek endişe yaşadılar. Filyasyon ekibi aradı hemen ve ilaçlarım temin edildi. O süreçte karantinada kalmam gerekiyordu. 10 gün süresince lavabo dışında odadan hiç dışarı çıkmadım." diye konuştu.

Çaylı, çok fazla sırt ağrılarının olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Baş ağrısı dışında sırtımdan sanki kanatlarım çıkacak gibi hissettim. O kadar şiddetli bir ağrı ki tarifi yok. Bu süreçte en çok korktuğum, kapım kapalı ve ailem di???????ğer odada oturuyor, o anda herhangi bir şey olsa seslendiğinde seni duymayacak korkusunu yaşıyorsun. Sağlık çalışanları olarak ailemize bulaştırmaktan çok korktuk. Çok şükür ailemden kimse Kovid-19 olmadı. Sancılı bir süreçti. Herkese söylemek istediğim, Kovid-19 hala devam ediyor, sosyal mesafemizi koruyalım, maskemizi takalım, el hijyenine çok dikkat edelim. Toplu ortamlarda bulunmayalım. Bunları yaparsak bir an önce bu hastalıktan kurtuluruz diye düşünüyorum inşallah."