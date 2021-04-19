KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Beynimin içerisinde dayanılamayacak basınçlı bir ağrı hissettim" - Son Dakika

Hatay'da yakalandıkları yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen, özel bir hastanede görevli Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Faruk Aksoy ile Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Nuh Baklacı, hastalık sürecinde yaşadıkları zorlukları anlattı.

Dr. Mehmet Faruk Aksoy, AA muhabirine, ateş, öksürük, baş ağrısı ve halsizlik şikayetiyle çalıştığı hastanede yaptırdığı Kovid-19 testin pozitif çıktığını anlattı.

Bunun üzerine ilaçlarını alarak evinde karantinaya girdiğini belirten Aksoy, "Karantinada hastalığımın ileri bir safhaya geçeceği endişesi oldu. Çünkü artık hekim değilsiniz siz de bir hastasınız, gerçekten çok zor bir süreçti. Bu hastalık yüzünden yoğun bakımda yatan ve hayatını kaybeden meslektaşlarım oldu. Benim de her an o sürece girebilme ihtimalim vardı. Çok şiddetli baş ağrısı yaşadım. Beynimin içerisinde dayanılamayacak basınçlı bir ağrı hissettim." diye konuştu.

Aksoy, herkesin hem kendisi hem de sevdikleri için mutlaka kurallara uymasını istedi.

Hastalıkla mücadelede aşı yaptırmanın önemine de değinen Aksoy, "Herkes üzerine düşeni yapmadığı sürece devlet imkanıyla bu sorun çözülebilecek şey değil. Maske, temizlik ve mesafeye dikkat edelim. Kesinlikle aşı olmak gerekiyor. Aşının koruyuculuğu var. Ben oldum sırası gelen herkes mutlaka aşısını olsun." dedi.

"Çok zor günler geçirdik"

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Nuh Baklacı da ateş, tat ve koku kaybı yaşaması üzerine yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Eşi ve 12 yaşındaki oğlunun da pozitif olmasıyla evde hep birlikte karantinada kaldıklarını anlatan Baklacı, "Çok zor günler geçirdik. 14 gün süren karantina ve tedavi süreci sonrasında ailemle sağlığımıza kavuştuk. Halen insanların bu hastalığa inanmıyor oluşuna inanamıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Baklacı, aşı, maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmenin virüse karşı alınacak en önemli önlem olduğunu belirtti.

Herkesin aşı yaptırması önerisinde bulunan Baklacı, şöyle devam etti:

"Bir defa aşı, mesafe bizi korur net. Bu virüsün elleri, ayakları yok. Bu virüs bir yerden bir yere yürüyerek, koşarak gitmiyor. Bu virüs bir yerden bir yere insan aracılığıyla taşınıyor. Biz bunun taşınmasını engellersek bu virüs ölür. Bu virüs ortalıkta tek başına yaşayamaz. Şu an tükürüğünüzden çıkan bir virüsü dış ortama bıraktığınızda kısa sürede etkinliğini kaybediyor. Teması mutlaka engellemeliyiz. Bu konulara özen gösterilirse bu badireyi ülkece çok rahatlıkla ve kısa sürede atlatabileceğimize inanıyorum