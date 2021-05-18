KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Ciğerlerinize sanki iğne batmış gibi oluyor" - Son Dakika

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Ciğerlerinize sanki iğne batmış gibi oluyor"

18.05.2021 11:11

Hatay'da yakalandıkları yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatıp görevine dönen, İskenderun İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanlarından ebe İlknur Doğan Çanlı ve sağlık memuru Halit Kıran, hastalık sürecinde yaşadıkları zorlukları anlattı.

Hatay'da yakalandıkları yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatıp görevine dönen, İskenderun İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanlarından ebe İlknur Doğan Çanlı ve sağlık memuru Halit Kıran, hastalık sürecinde yaşadıkları zorlukları anlattı.

Evli ve 2 çocuk annesi ebe İlknur Doğan Çanlı, AA muhabirine, salgının başlangıcından bu yana fedakarca görev yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Nefes darlığı ve kas ağrıları üzerine yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını anlatan Çanlı, titiz davranmalarına rağmen hastalığa yakalandığını kaydetti.

Çanlı, aynı anda koronavirüse yakalanan eşiyle, çocuklarından ayrı bir odada 15 gün karantinada kaldıklarını belirtti.

-"Nefes darlığı çok kötüydü"

Sürekli "Acaba başkalarına bulaştırmış olabilir miyiz" endişesinin kendilerini psikolojik olarak kötü etkilediğini dile getiren Çanlı, şöyle devam etti:

"Vücudumuzun direnci düştü. O esnada bir arkadaşımın eşini kaybettiğini duyunca daha da kötü oldum. Nefes darlığı çok kötüydü. Ciğerlerinize sanki iğne batmış gibi oluyor. Nefes alıp verirken çok zorlanıyorsunuz, gücünüz kesiliyor. Normal gündelik işinizi yapamaz hale geliyorsunuz. Bir eşyayı kaldırdığınızda bile yoruluyorsunuz. Tabii ki süreçte psikolojik olarak çok etkilendik. 'Bana bir şey olursa çocuklarım ne olur, onlara kim bakar' korkusuyla yaşadım. Belli bir süre sonra akciğerlere inince, entübe olma düşüncesi aklımdan iyileşene kadar çıkmadı."

Çanlı, vatandaşlardan tedbirlere uyarak rehavete kapılmamalarını istedi.

"Kaburgalarımdaki kemiklerin sayısını hissettim"

Sağlık memuru Halit Kıran da tat, koku kaybı ve yüksek ateş şikayetiyle yaptırdığı testin pozitif çıktığını belirtti.

Evde tedavisine başlandığını ve ilk 3-4 günü ağır geçirdiğini aktaran Kıran, doktorların yönlendirmesi ve ilaç desteğiyle sağlığına kavuşup yeniden görevine dönebildiğini söyledi.

Sürecin sıkıntılı ve sancılı geçtiğini belirten Kıran, "Kaburgalarımdaki kemiklerin sayısını hissettim. Gece sızı ve ağrılardan uyuyamadım. Nefes darlığı şikayetlerim de olunca benim için ağır geçti. Psikolojik olarak da bu hastalığa karşı savaş verdim." diye konuştu.

Kıran, herkesin hem kendisi hem de sevdikleri için kurallara uymasını istedi.

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Ciğerlerinize sanki iğne batmış gibi oluyor
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Ciğerlerinize sanki iğne batmış gibi oluyor
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Ciğerlerinize sanki iğne batmış gibi oluyor
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Ciğerlerinize sanki iğne batmış gibi oluyor

İskenderun, Hisarcık, Hatay, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Ciğerlerinize sanki iğne batmış gibi oluyor' - Son Dakika


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